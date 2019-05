Guardiola è a Milano e si trova a Palazzo Parigi quartier generale di Paratici

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, la Juventus sta cercando un suo degno sostituto. I nomi al vaglio sono moltissimi e il sogno della dirigenza Campione d'Italia sarebbe Pep. Il tecnico, però, dovrebbe restare al Manchester City anche la prossima stagione. La Juve vorrebbe comunque fare dei tentativi per provare a convincere. L'allenatore ex Bayern oggi è aper impegni personali ma la sua presenza in Italia ha generato diverse voci di mercato. Gli occhi sono tutti puntati proprio suche sembra essere il sogno segreto di Andrea Agnelli. Mario Gago Huerta di Radio Onda Cero, tramite un tweet, ha dato quello che potrebbe essere un importante indizio. Il giornalista ha sottolineato cheha scelto come hotel per il suo soggiorno milanesedi Fabio. Il ds, quando è a, sisempre in ...

TuttoMercatoWeb : Guardiola atteso in Italia. Lo sbarco a Milano non è dovuto al futuro - tocci_alessio : RT @BombeDiVlad: ????????#LIVE - #LBDV ???????? Avvistato #Paratici fuori l’hotel #PalazzoParigi a #Milano. Nella struttura è in corso un’evento… - Gennyoned : RT @Gmolinara: FOTO – Guardiola è a Milano, incontro con la Juventus a Palazzo Parigi -