Cade dal balcone mentre sistema le tende da sole | ricoverato in gravissime condizioni

Bergamo - bimba di 9 anni muore Cadendo dal quarto piano : era da sola in camera : Una bambina di 9 anni è morta domenica pomeriggio cadendo dal quarto piano di una palazzina in via Enrico Fermi, a Zingonia di Verdellino, nel Bergamasco. L’incidente poco dopo le 15,30. Vani i soccorsi dei mezzi del 118 per la piccola di origine cinese: è morta sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, la bambina si trovava da sola in camera da letto e si è sporta dal parapetto, perdendo accidentalmente ...

Pisa - bimba di 6 anni Cade dalla finestra di casa per inseguire il gatto : è in rianimazione : Una bimba di 6 anni di Pisa è caduta dalla finestra di casa, al primo piano di un palazzo in via dell’Omodarme: si è sporta per inseguire un gatto e ha perso l'equilibrio. Le sue condizioni sono gravi: l'ospedale Meyer di Firenze ha confermato che la piccola è ancora ricoverata in rianimazione ma che non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Madre le vieta di uscire : 16enne scappa dalla finestra e Cade/ Grave dopo volo di 7 m : La mamma vieta alla figlia di uscire di casa, la 16enne scappa dalla finestra ma poi cade facendo un volo di sette metri: diverse fratture

Modena - leader nazionale del sindacato Si Cobas assolto dall’accusa di estorsione : “Cade castello di carta” : Il tribunale di Modena ha assolto Aldo Milani, leader nazionale del sindacato Si Cobas, dall’accusa di estorsione ai danni degli imprenditori Levoni, proprietari dell’azienda di lavorazione carni Alcar Uno di Castelnuovo Rangone, nel modenese. A febbraio la Procura, con la pm Claudia Natalini, aveva chiesto la condanna a due anni e quattro mesi per Milani, con l’attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale ...

Giù le mani dalla Serie B! No all’ennesima estate di “passione” - si trovi una soluzione in anticipo prima di sCadere nel ridicolo… : Probabilmente, anche per chi scrive, trovare ormai parole diventa compito difficile. Ma il guaio serio è il silenzio o l’indifferenza, che vorrebbe significare presa coscienza di un abitudine, quasi scontata. Un lasciarsi andare, non fare nulla perché cambi la situazione. Noi, nel nostro piccolo, quantomeno proviamo a parlarne. E’ il minimo che possiamo fare quando a muovere i fili sono i pezzi più in alto della piramide. Che ...

Fermo - precipita dal balcone di casa e Cade su un’auto parcheggiata nel condominio : è grave : Un uomo di settantasei anni è caduto dal balcone dell’appartamento in cui risiede a Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo. A causa dei gravi traumi riportati cadendo su un’auto parcheggiata sotto il condominio è stato trasportato all’ospedale regionale di Ancona. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti.Continua a leggere

Virgin Media British ACademy Television Awards : le star dal red carpet - : Fonte foto: Getty imagesVirgin Media British Academy Television Awards: le star dal red carpet 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Da Londra la cerimonia che premia il meglio della tv inglese

Traforo del Gran Sasso - Strada dei Parchi : “Chiuso dal 19 maggio”. Mit : “Se acCade - revoca concessione”. Incontro martedì : Strada dei Parchi annuncia la chiusura del Traforo del Gran Sasso dalla mezzanotte del 19 maggio e fonti del ministero delle Infrastrutture agitano lo spettro della “revoca immediata della concessione” perché se la società dovesse passare dalle parole ai fatti si tratterebbe di una “procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento” grave da parte della controllata da Toto holding Spa. Per ...

Sassari - Cade dalla barella all'ospedale e muore mentre aspetta gli esami : cade dalla barella all'ospedale e muore. Una donna sarda di 93 anni di Villanova Monteleone, nel Sassarese, è morta tre giorni dopo la sua caduta da una barella all'interno...

