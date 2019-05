Brothers | A Tale of Two Sons è in arrivo su Nintendo Switch

Brothers : A Tale of Two Sons arriva su Nintendo Switch : Il publisher internazionale 505 Games e lo studio di sviluppo Turn Me Up Games hanno annunciato oggi che il pluri-premiato videogioco Brothers: A Tale of Two Sons farà il suo esordio su Nintendo Switch martedì 28 maggio al prezzo di €14,99. A partire da oggi i giocatori che prenoteranno Brothers: A Tale of Two Sons su Nintendo eShop otterranno uno sconto del 10% su questo pluri-premiato titolo ...