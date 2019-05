Veronica Panarello choc: “Lorys mi guardava con occhi sbarrati, come a implorare aiuto” (Di lunedì 20 maggio 2019) La testimonianza di Veronica Panarello è stata oggetto di un servizio nell'ultima puntata di Quarto Grado. Nella versione dei fatti che la donna sostiene, nonostante un rinvio a giudizio per calunnia nei confronti dell'ex suocero, continua ad accusarlo di aver fatto del male a Lorys. "Ho visto Andrea che stringeva un filo intorno al collo di Lorys. Sono rimasta pietrificata con gli occhi di mio figlio che mi guardavano sbarrati come a implorarmi aiuto".



TheLawGal : @QuartoGrado Come si permette l'ex marito di Veronica Panarello di dire che si sente manipolato da lei? Lui che l'h… - Micheledra1 : Più seguo il caso di Veronica Panarello, più mi convinco che non sia altro che una seconda 'Franzoni'. Va custodita… - govi47 : #quartogrado Veronica Panarello è colpevole ma è da curare. Forse non le basterà una vita per pagare questa colpa tremenda. Povero bambino?? -