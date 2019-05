Scienza | Informazione | Sostenibilità | un palco dei giovani per #NonAbbocco e #clima

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il 24 maggio è #GNE2019, Giornata nazionale di Giornalisti Nell’Erba, evento inserito nel Festival dello Sviluppo Sostenibile ed evento di lancio della Notte Europea dei Ricercatori #BEES 2019. E’ anche il 2° sciopero mondiale degli studenti per il clima, per noi giornata di approfondimento sul cambiamento climatico, oltre che sul tema annuale,. Ed è pure overshoot day per l’Italia, ossia il giorno in cui abbiamo usato tutte le risorse naturali annuali disponibili. I finalisti della XIII edizione del Premio nazionale gNe, da varie parti d’Italia, fremono per conoscere la classifica, che sarà resa nota appunto il 24 maggio a Frascati, la bellissima città alle porte della capitale che è il cuore di quello che risulta uno dei più grandi poli di ricerca d’Europa e la cui Amministrazione patrocina l’iniziativa. Durante la giornata numerose ...

