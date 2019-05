Questo colibrì in realtà non è un colibrì

wired

(Di lunedì 20 maggio 2019) Vola come un uccello, si libra come un insetto:robot per sa muoversi proprio come unin carne e ossa, ed è proprio da quell’animale che gli scienziati della Purdue University, che lo hanno sviluppato, hanno preso ispirazione. Mimare la natura, come succede nel campo (per esempio) dei soft robot, non è impresa semplice e finora droni bio-ispirati e macchine volanti non erano mai riusciti a imitare così benecomportamento. Il segreto è tutto nelle lezioni di volo, e nell’Ai: il piccolorobot ha infatti imparato a muoversi attraverso algoritmi per l’apprendimento automatico, elaborati in base alle varie tecniche che l’uccello utilizza naturalmente ogni giorno. Per saperne di più, il video racconta tutto nei dettagli. (Credit video: Purdue University video/Jared Pike)innon è unappeared ...

