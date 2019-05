Parigi | evacuata la Tour Eiffel | un uomo cercava di scalarla a mani nude | arrestato

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Momenti di tensione questo pomeriggio a, dove un, di cui non sono state fornite le generalità, ha deciso di scalare la, il celebre monumento in ferro della Capitale francese. Il soggetto, secondo quanto riferiscono le fonti di informazione internazionali, pare che abbia minacciato anche di suicidarsi. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, nel frattempo l'improvvisato scalatore, aveva raggiunto quasi il terzo piano dell'edificio, situato a circa 276 metri da terra. La cosa che più impressiona, è che questa persona ha fatto tutto a, senza l'ausilio di corde o altro materiale di sicurezza. Dopo diverso tempo l'è stato raggiunto in cima dai Vigili del Fuoco e la Polizia lo ha. Esclusi moventi terroristici Gli investigatori ci hanno tenuto subito a precisare, questo onde evitare il panico tra la popolazionena, già provata da ...

