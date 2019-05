Pallavolo | la Golden Tulip ritorna in A1 dopo 15 anni | battuta la Zambelli Orvieto in

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Gioia, batte 3-1 laed è promossa in Serie A115di assenza Arriva da Caserta l’ultimo urlo di gioia di una stagione pallavolistica indimenticabile. LaVolalto 2.0 batte 3-1 lanella decisiva Gara-3 di Finale dei Play Off Promozione e conquista la Serie A1, riportando la Campania nell’Olimpo del volley quasi 15l’ultima apparizione di Arzano, nel 2006. Le rosanero di Dragan Nesic difendono il fattore campo, imponendosi sulle rupestri di Matteo Solforati in un match estremamente equilibrato, e festeggiano un risultato storico: impetuosa la crescita di Ludovica Dalia e compagne, che dal finire della Pool Promozione non hanno più sbagliato un colpo. Applausi anche alle tigri gialloverdi, battute sul filo di lana e a testa altissima. La cronaca.va 0-2 ma Caserta pareggia subito e ...

AndreCardi : Ho sempre avuto modo di seguire le ragazze della @Volalto20 da tifoso, poi anche da giornalista in passato. Sono co… - ViviCampania : La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta è in Serie A1: riscritta la storia della pallavolo italiana -… - geremia1929 : @AdamSic58 @zaffos @Michelelv_x5 Suvvia Adam, lei che tifa contro il City e quelli vincono il campioanto, lei tifa… -