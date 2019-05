Mertens | il Napoli pronto a rinnovare

Napoli-Inter 4-1 - le pagelle di CalcioWeb : straordinari Mertens e Fabian Ruiz [FOTO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Live Napoli-Inter 2-0 Mertens - raddoppio di testa : Napoli e Inter ai affrontano alle ore 20.30, nel secondo dei due posticipi domenicali in programma in questa penultima giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica, non hanno...

Mercato Napoli - rinnovo Mertens : cifre e dettagli del prolungamento di contratto : Mercato Napoli, rinnovo Mertens: cifre e dettagli del prolungamento di contratto Mercato Napoli rinnovo Mertens| Ultim’ora Napoli, Mertens rinnoverà il proprio contratto. La notizia è arrivata in questi minuti e la rende nota l’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport. Il quotidiano parla di un accordo trovato tra l’entourage del ragazzo e la dirigenza, decisa a continuare con l’ex Psv per ancora un’altra ...

CorMezz : Insigne preferito a Mertens nella formazione del Napoli contro l’Inter : Insigne, in gruppo negli ultimi due allenamenti, sembra essere in vantaggio su Mertens per giocare al fianco di Milik Sarebbe questo l’attacco schierato da Ancelotti contro l’Inter questa sera, secondo il Corriere del Mezzogiorno. Una partita che ha un significato forte per l’attaccante napoletano al termine di un’altra settimana in cui si sono susseguite battute mentre il suo destino appare ancora incerto. Ma c’è ...

VIDEO – Cena di fine stagione Napoli - dal discorso di ADL al balletto Mertens-Starace : il racconto della serata : Cena di fine stagione Napoli, il racconto della serata Come di consueto il Napoli si riunisce per festeggiare con la Cena di fine stagione, a Villa D’Angelo, nella zina collinare della città. Presenti le alte sfere del Napoli a partire dal presidente Aurelio De Laurentiis che apre la serata con un breve discorso, riportato dall’ account Twitter ufficiale del club azzurro. “È stata un’annata bellissima grazie al lavoro di tutti ...

Napoli - tutti insieme per la cena : applausi per Mertens e Insigne : La prima ad arrivare, come sempre, è lei. La splendida torta della pasticceria Blue Moon, il tocco finale pieno d?azzurro ad una serata che sa di saluti. Il Napoli si ritrova nel covo di...

Ancora un gol nel finale e il Napoli vince anche senza Insigne e Mertens (2-1 alla Spal) : Che finale di Spal-Napoli. Ancora una volta una rete degli azzurri nel finale. Sempre alla faccia di quelli che il Napoli fisicamente non sta bene. Una delle innumerevoli leggende metropolitane gonfiate dall’incompetenza e che asfissiano l’ambiente. E come lo scorso anno è stato un gol del terzino sinistro a risolvere la partita nel finale. La scorsa stagione ci pensò Ghoulam, di destro, quest’anno Mario Rui con una staffilata ...

Napoli : Ounas - Insigne e Mertens assenti contro la Spal : Ounas, Insigne e Mertens non prenderanno parte alla gara tra Napoli e Spal di domani alle ore 18: i dettagli Il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le pesanti assenze di Ounas, Insigne e Mertens in vista della gara di domani alle 18 contro la Spal. “Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Spal a Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domani ...

Napoli - il report dell'allenamento : differenziato per Maksimovic - problemi per Mertens : Il Napoli ha consolidato il secondo posto in classifica ottenendo la matematica qualificazione in Champions League nella vittoria ottenuta contro il Cagliari per 2-1 allo stadio San Paolo. Nonostante una stagione di alti e bassi il Napoli vuole comunque chiudere con dei risultati positivi e considerando il calendario rimasto è lecito aspettarsi una striscia di risultati positivi fino alla fine del campionato. Salvo l’Inter, partita ostica, gli ...

Napoli - Mertens : "Resto per battere il record di gol di Hamsik" : Oggi festeggia 32 anni e non potrebbe farlo meglio, Dries Mertens, ieri in gol anche di testa, in bella elevazione. Il belga con 107 gol è a un passo da Attila Sallustro, 108, che è il terzo marcatore ...

Napoli-Cagliari 2-1 - pagelle / Mertens crea e segna : uomo per tutte le stagioni e rivoluzioni : MERET. Il Napule vivacchia tra noia e accidia (uno dei sette vizi capitali) e finisce che il barbuto Pavoletti, ai tempi altra vittima dell’imperante dogma sarrita, buca all’improvviso il povero pipelet azzurro, dopo una genialata del solito Barella. Tutta qui la partita di Meret, il resto è pura gestione senza scossoni – 6 Si combina come un pulcino sotto la pioggia battente di questo maggio novembrino. Incolpevole sul gol – 6 HYSAJ. È una ...

Napoli-Cagliari 2-1 - le pagelle : Mertens di ‘cazzimma’ - Insigne super huevas e Ghoulam… : Napoli-Cagliari 2-1, le pagelle: Alex MERET 6 – Incolpevole sul gol di Pavoletti, l’estremo difensore azzurro è chiamato a compiere soltanto una parata, peraltro non complicata: nella ripresa su Padoin. Elseid HYSAJ 6 – In fase difensiva rischia poco o nulla, ma le sortite offensive non sono di qualità. Raul ALBIOL 6,5 – Torna in campo da titolare dopo mesi di infortunio e dimostra subito il peso della sua presenza ...

Napoli-Cagliari 2-1 : Mertens - Var e Insigne ribaltano i sardi : NAPOLI - Il Napoli ritrova la vittoria al San Paolo. A quasi due mesi di distanza dal successo sull'Udinese, la squadra di Ancelotti torna a raccogliere i tre punti nel proprio stadio battendo tra le ...

Mertens a Sky : “Orgoglioso di essere entrato nella storia del Napoli - le differenze tra Sarri e Ancelotti” : Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita, le sue parole : Mi fa molto piacere entrare nella storia del Napoli, voglio continuare così. Stiamo trovando il gioco giusto, mi sta bene. Dobbiamo essere fieri del nostro secondo posto, siamo a +10 dal terzo posto, anche questa è una bella cosa”. Sulle differenze tra Sarri e Ancelotti: “Con Sarri si giocava più con la palla da dietro, facendo possesso, senza ...