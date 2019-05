L’ultimo episodio di Game of Thrones non è stato diffuso in Cina per via della guerra

Cosa aspettarsi dalL’ultimo episodio di «Game of Thrones»? : Game of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiPartiamo da una ...

Come finisce Game of Thrones : finito in rete l’intero plot delL’ultimo episodio : Come finisce Il Trono di Spade: finito in rete l’intero plot dell’ultima puntata Game of Thrones si conferma la serie più leakkata al mondo. A tre giorni dalla messa in onda dell’ultimo episodio – che verrà trasmesso in America domenica 19 maggio mentre per l’Italia toccherà attendere lunedì 20 maggio – spunta fuori la sinossi […] L'articolo Come finisce Game of Thrones: finito in rete l’intero ...

Il finale di NCIS 16 riporta in vita un personaggio morto? Il promo shock delL’ultimo episodio 16×24 : Mai come in questa stagione i fantasmi del passato hanno aleggiato sulla serie e pare che il finale di NCIS 16 continuerà ad andare nella stessa direzione. Il promo shock dell'ultimo episodio, dal titolo Daughters (Figlie) in onda martedì 21 maggio su CBS negli Stati Uniti, sembra addirittura preannunciare il ritorno di un personaggio dall'oltretomba nella vita di Gibbs. Ma è tutto vero o si tratta di un'allucinazione? Ad ogni modo, un ...

Cos’è successo a Clary nel finale di Shadowhunters? Analisi delL’ultimo controverso episodio che divide i fan : Attenzione: l'articolo contiene spoiler sul finale di Shadowhunters. L'addio a Shadowhunters verrà ricordato come uno degli episodi più controversi. La serie ha salutato i fan con il matrimonio di Magnus e Alec; Izzy e Simon finalmente una coppia; e un colpo di scena che ha generato diverse polemiche. Partiamo dall'inizio. Sconfitta Lilith, i nostri eroi salvano Magnus, distruggono Edom e tornano a New York in tempo per celebrare le nozze ...

Addio The Big Bang Theory - fine riprese per il cast : foto - anticipazioni e un celebre cameo nelL’ultimo episodio? : Le riprese di The Big Bang Theory si sono ufficialmente concluse. Sapevamo fin dallo scorso anno, quando la CBS ha annunciato che la dodicesima stagione sarebbe stata l'ultima, che l'Addio a una delle serie più amate di sempre non sarebbe stato facile. Martedì, lo studio 25 della Warner Bros. (quello intitolato proprio allo show) ha chiuso i battenti, salutando il suo cast che per dodici anni ha regalato tante gioie e risate. The Big Bang ...

L’ultimo episodio di “Game of Thrones” era troppo scuro? : Se ne sono lamentati in tantissimi: è una questione un po' di stile, un po' di tecnica e un po' dello schermo su cui l'avete visto

10 cose sulL’ultimo episodio di “Game of Thrones” : Quello che non avete capito, quello che avete solo intuito e quello che volete rivedere, messo in ordine

Terminate le riprese del finale di Grey’s Anatomy 15 : un salto temporale nelL’ultimo episodio? : Il finale di Grey's Anatomy 15 è già stato girato: le riprese di questa stagione si sono appena concluse a Los Angeles, seguite dal tradizionale party di fine produzione con tutti i protagonisti riuniti a brindare l'ennesimo successo tv. Il medical drama resta ancora tra i titoli più visti su ABC, che senza dubbio rinnoverà ufficialmente la serie per una sedicesima stagione e magari anche oltre, vista la capacità di reggere gli ascolti ...