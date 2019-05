la Luna si sta restringendo Gli scienziati | “Questo ci porta a tornare sul satellite”

Il Commissario Montalbano La Luna di Carta streaming e trama stasera in tv : Il Commissario Montalbano La Luna di Carta va in onda stasera in tv lunedì 20 maggio 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2008 e si ispira all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario Montalbano La Luna di Carta: trama La storia dell’episodio in onda ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Michael smaschera Jessica e restituisce Luna a Paul! : Il tanto temuto momento della verità è arrivato. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore, Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) ha appena visto realizzarsi il suo più grande incubo: la verità sul suo finto aborto e sull’abbandono della figlioletta verranno alla luce! E non sarà lei l’unica a soffrirne le conseguenze… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi della quindicesima stagione di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ...

Stasera lo spettacolo della Luna Blu : tutte le INFO - i DETTAGLI e le curiosità sul raro fenomeno celeste : Stasera alle 23:11 (ora italiana) la Luna raggiungerà il plenilunio. Solitamente, la Luna piena di maggio è chiamata Luna dei Fiori, Luna del Latte o Luna della Semina del Grano a causa della stagione in cui si verifica. Quest’anno invece sarà anche una Luna Blu, uno spettacolo da non perdere nel cielo notturno. Ma cosa significa? In realtà, la definizione ha due significati: potrebbe essere la terza Luna piena in una stessa stagione astronomica ...

Il suo segreto! Victoria Beckham beve acqua di Luna piena per restare giovane : Victoria Beckham si conferma una dei maggiori guru mondiali in fatto di bellezza e il suo ultimo consiglio su come disintossicare il proprio corpo dalle tossine bevendo acqua imbottigliata nelle notte di luna piena sta spopolando sui social. La stilista, 44 anni, ha trascorso un po 'di tempo a “Lanserhof Tegernsee”, il famoso centro benessere di lusso in Germania, staccando la spina dal suo stile di vita super impegnato, concedendosi alcuni ...

La Luna si sta restringendo ed e' scossa da terremoti. Lo studio dell'Universita' del Maryland. : La Luna si sta progressivamente restringendo ed è scossa da terremoti. E' quanto rivela uno studio realizzato dall'Università del Maryland (Stati Uniti), pubblicata sulla rivista Nature...

La Luna si sta raffreddando - si sta riducendo ed è soggetta a forti terremoti : La Luna si sta raffreddando, si sta riducendo ed è soggetta a forti terremoti Secondo la nuova ricerca della NASA, la Luna sta diventando più piccola ed è soggetta a forti terremoti. Gli scienziati della Nasa hanno scoperto che negli ultimi centinaia di milioni di anni, la Luna ha ridotto le sue dimensioni di 50 metri a causa di un raffreddamento interno, ed è ancora tettonicamente attiva. Mentre la Luna si restringe, si increspa, forma ...

Ascolti tv - Sei mai stata sulla Luna? vince il prime time con 2.8 milioni di telespettatori : Vittoria di Rai1 nel prime time del 14 maggio con il film Sei mai stata sulla luna? che ha totalizzato 2.864.000 telespettatori e uno share del 12,7%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra Rai2 e Canale 5 per il secondo gradino del podio: il programma The Voice of Italy, trasmesso dalla seconda rete di viale Mazzini, è stato seguito da 2.292.000 telespettatori (share 11,22%) mentre il film in onda su Canale 5 Pelè ha ottenuto 2.296.000 ...

Sei mai stata sulla Luna? : cast - trama e curiosità del film di Paolo Genovese : Nuovo passaggio televisivo per la commedia diretta da Paolo Genovese Sei mai stata sulla Luna?: il film va in onda su Rai1, dalle 21.25 in poi, martedì 15 maggio. La pellicola vanta un cast veramente all-star tra gli attori protagonisti e i caratteristi, del resto Genovese è un regista che ama lavorare con attori di alto livello (lui ha diretto, per esempio, anche Immaturi, Perfetti sconosciuti e Tutta colpa di Freud). Protagonista del film è la ...

La Luna si sta restringendo : Secondo uno studio di scienziati, pare che la Luna si stia restringendo e che sia scossa da terremoti. La ricerca pubblicata da Nature Geoscience

La Luna trema e si sta restringendo : La Luna si sta progressivamente restringendo ed è scossa da terremoti. Lo indica sulla rivista Nature Geoscience una ricerca dell’università del Maryland, sulla base delle simulazioni fatte usando i dati dei sismometri installati sulla Luna dalle missioni Apollo e le immagini raccolte nel 2010 dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro) della Nasa. Dopo le prime “rughe” segnalate in passato, le immagini ...

Wine&Thecity : sabato a Napoli il gran finale con Esbat - la festa della Luna piena : Sarà la luna piena in tutto il suo splendore a fare da cornice a Esbat, la festa con cui sabato dalle 19:30 al Bagno Sirena di Posillipo si chiuderà la dodicesima edizione di Wine&Thecity, la rassegna che celebra creatività urbana e buon vino. Nella ricetta del gran finale di Wine&Thecity gli ingredienti fondamentali saranno teatro danza, cibo d'autore, buon vino e la musica di dj Cerchietto. La perfomance di teatro danza ispirata agli ...

Programmi TV di stasera - martedì 14 maggio 2019. Su Rai1 «Sei mai stata sulla Luna?» : Sei mai stata sulla luna? Rai1, ore 21.25: Sei mai stata sulla Luna? Film di Paolo Genovese del 2015, con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica. Prodotto in Italia. Durata: 111 minuti. Trama: La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel ...

