Cos' è diventato Liberato | ovvero l' analisi quasi completa di musica | testi e video di

(Di lunedì 20 maggio 2019) Vi è passata la sbornia da? A noi ancora no. Rendez-vous Capri è uscito il 9 maggio e non smettiamo di riascoltare ma soprattutto di rivedere. Perché il nuovo progetto del misterioso cantante è prima di tutto un prodotto. Per questo nell’die immagini che vi apprestate a leggere, abbiamo provato a coinvolgere Francesco Lettieri, il regista di quello che è un cortometraggio a puntate, una mini serie che definire soap opera è offensivo, ma anche etichettare come puro esercizio di stile finirebbe per essere riduttivo. Lettieri ha risposto che non rilascia interviste, almeno per ora, e così, dopo il dispiacere iniziale, noi di HuffPost l’abbiamo presa bene e abbiamo concluso: “Me staje appennenn’ amò! Pecché me staj appennenn’?”.Quella che segue ...

