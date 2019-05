Barzagli | “Pianto liberatorio | mi devo ancora riprendere dalla serata Sul futuro…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ieri l’ultimo saluto ai suoi tifosi tra le lacrime. Andreadice addio al calcio. Carriera davvero niente male la sua, in campo. E fuori? Il difensore campione del mondo parla del suo futuro a margine del Premio Gentleman a Milano. Queste le sue parole. “E’ stata unaparticolare, mida ieri. Una emozione enorme, difficile perché era un passo importante che prima o poi doveva arrivare. Nei prossimo giorni mi riprenderò. Con Allegri non ci siamo detti niente, abbiamo vissuto entrambi delle emozioni perché sapevamo di lasciare. Almeno per me è stato un piantoper tutte le emozioni che ci sono state nella partita. Mi ero anche preparato, c’era tutta la mia famiglia e gli amici. Ero tranquillo, poi prima della partita c’è stata la sorpresa della premiazione e questo mi ha emozionato. Uscendo poi ho ...

