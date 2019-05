Barcellona-Sampdoria 1992 | una lanterna su Wembley

Il weekend da non perdere su DAZN - Sampdoria-Roma - Barcellona -Atletico Madrid e le semifinale di Fa Cup : Il weekend che si apre stasera su DAZN sarà ricchissimo di sport. Saranno infatti oltre 60 gli eventi che la piattaforma di streaming metterà a disposizione degli appassionati, live e on demand, tra calcio nazionale e internazionale, motori, rugby e sport americani. Calcio: spiccano Sampdoria-Roma , con “Diletta Gol in campo”, e Barcellona – Atletico Madrid Sarà Sampdoria-Roma , sabato alle 20.30, ad aprire la 31esima giornata di Seria ...

