A Roma è spuntato un altro gigantesco manifesto contro l' aborto

agi

(Di lunedì 20 maggio 2019) Si chiama Michelino ed è un feto di 11 settimane che campeggia su una parete di 250 metri quadrati sulla via Tiburtina, a. E' l'ultima azione di Pro Vita e Famiglia . he nello slogan si rivolgono anche alla giovane attivistai cambiamenti climatici, Greta Thrunberg. "Cara Greta, se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d'uomo. #Scelgolavita" scrivono Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vicepresidente anche del Congresso Mondiale delle Famiglie. Nell'aprile del 2018 l'associazione aveva affisso unenorme manifesto, con la stessa foto, ma slogan diverso, in via Gregorio VII a due passi dal Vaticano. L'iniziativa aveva sollevato una marea di proteste tanto che il manifesto era stato rimosso dopo pochi giorni.

PagineRomaniste : #SassuoloRoma 0-0, le pagelle dei quotidiani. Attacco spuntato, #Zaniolo sottotono. Bene #Fazio e #Mirante #ASRoma - sscalcionapoli1 : Il Roma dà una motivazione: “Con la SPAL un Napoli spuntato per andare oltre gli infortuni” -