Sea Watch | Finanza sequestra la nave | sbarcano 2 migranti | un disabile e una donna incinta

Sea Watch "fuorilegge" - sequestrata la nave della Ong : "Non decidono loro chi entra in Italia" : Sulla Sea Watch è salito a bordo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il personale della Guardia di Finanza e della Capitaneria per procedere al sequestro della nave . "La magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco da quella nave fuorilegge". Il min

Gdf a bordo Sea Watch : nave sequestrata : 19.08 La Guardia di Finanza sta sequstrando la Sea Watch 3, la nave dell'Ong tedesca ancorata alla fonda a sud del porto di Lampedusa, con 47 migranti a bordo . Le Fiamme Gialle sono salite a bordo per un'attività di polizia giudiziaria finalizzata proprio al sequestro. I militari procederanno alla denuncia dell' equipaggio all' autorità giudiziaria. "La magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua a negare lo sbarco da quella nave ...

Sea Watch - gli evangelici aprono le porte : “Strutture a disposizione in Italia e in Ue” Di Maio : “Ue prenda in carico i migranti” : La Federazione delle chiese evangeliche in Italia apre le porte alla Sea Watch 3, la nave dell’omonima ong da giorni in mare con 47 migranti a bordo in attesa di un porto sicuro di sbarco. “Mettiamo a disposizione le nostre strutture di accoglienza in Italia e le relazioni con le chiese sorelle d’Europa per approntare un piano di ricollocazione in Europa di una quota dei migranti soccorsi dalla Sea Watch”, ha spiegato il ...