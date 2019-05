Rimossa bomba d’aereo a Fossano | riaperte le zone interdette

meteoweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) Si sono concluse con successo le operazioni per rimuovere l’ordigno bellico, unad’aereo americana della Seconda guerra mondiale, trovata all’interno della Caserma Dalla Chiesa di(Cuneo). La zona rossa e quella gialla, chiuse intorno alle 7.30 di questa mattina, sono statee i residenti hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni. Ladel ’44, quando la caserma era un polverificio. Oggi invece ospita il 32esimo Genio Guastatori, che con i suoi artificieri ha effettuato l’intervento per la messa in sicurezza e poi la rimozione dell’ordigno, rimasto inesploso per 75 anni sotto due metri di terra e rinvenuto durante alcuni scavi. Oltre duecento le persone, residenti nella zona rossa, che per un paio d’ore questa mattina hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni, le persiane abbassate e il gas chiuso a scopo ...

bianca_caimi : RT @LaStampa: Si stanno per concludere le operazioni per rimuovere l’ordigno bellico nella caserma del 32° Genio guastatori. https://t.co… - augusto_amato : Trasferita nella cava la bomba di Fossano, in città riaperte le zone rossa e gialla @LaStampa - LaStampa : Si stanno per concludere le operazioni per rimuovere l’ordigno bellico nella caserma del 32° Genio guastatori. -