Modena | due giovani morti in autostrada Prima dello schianto il video su Facebook

Incidente Modena - due morti. Il video choc prima dello schianto : «Andiamo a 200 all'ora - ci aspetta la droga» : Due ragazzi, due amici, sono morti stanotte in un Incidente sull'autostrada A1 tra Modena Nord e Modena Sud. Le vittime sono Luigi Visconti, 39 anni originario di Napoli, e Fausto Dal Moro, 36...

Dramma sull’autostrada A1 a Modena : auto sbanda e si schianta - due morti : Il Drammatico incidente stradale la notte scorsa nel tratto emiliano dell'A1 tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud, all'altezza di Saliceta San Giuliano, in direzione di Bologna. Inutili i successivi soccorsi per le due vittime. Si tratta di due uomini di 35 e 39 anni che viaggiavano sulla stessa vettura.

Folle inseguimento a Modena : arrestati due 23enni - hanno provato a investire i poliziotti : Una corsa Folle per le strade di Modena con la polizia alle calcagna si è conclusa solo quando l'auto dei fuggitivi, due giovani di ventitré anni, è andata a sbattere contro una volante. I due ragazzi erano sfuggiti a un normale controllo della polizia. Alla fine sono stati arrestati mentre due agenti sono rimasti feriti.Continua a leggere

Maltempo Modena : allerta meteo - disposta la chiusura di due ponti : Le piogge persistenti hanno provocato l’innalzamento del livello dei fiumi e dei corsi d’acqua del modenese e per questo motivo, in via precauzionale, nella serata di ieri sono stati chiusi Ponte Alto a Modena e il ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia. E’ stata chiusa alla circolazione via Gherbella, nel tratto compreso tra via Baccelliera e stradello San Lorenzo, il cui percorso ...

Modena - cade canna dell'organo. Feriti due fedeli : Modena, 19 aprile 2019 - La chiesa gremita per la celebrazione del giovedì Santo . All'improvviso un rumore assordante e la gente impietrita: la canna centrale dell'organo che sovrasta l'ingresso di ...

Volley - otto giornate di squalifica per Orduna e due per Atanasijevic. Il serbo salterà le prime sfide con Modena : Mano pesante del giudice sportivo nazionale Massimo Pettinelli che, dopo i fattacci di Gara 3 dei quarti di finale play off del massimo campionato di Volley maschile tra Perugia e Monza, ha deciso di squalificare Santiago Orduna per otto giornate ed Aleksandar Atanasijevic per due: il serbo dunque salterà le prime sfide di semifinale contro Modena. Il primo sarebbe reo di aver sputato verso il serbo ed avrebbe tentato di aggredirlo, mentre il ...

Modena : trovato il corpo di una donna senza vita - è la terza in due mesi : Tre cadaveri ritrovati in due mesi. È questa la sconvolgente situazione nella quale si trova la provincia di Modena. L’ultimo cadavere è stato ritrovato da un signore che nella prima mattinata portava a spasso il cane. La donna era stesa in un canale con indosso solo un maglione, l’uomo si è immediatamente prodigato per avvertire le autorità che hanno fatto partire le indagine. La vittima è una donna straniera di circa 40 anni, come straniere ...

Modena - uccisa a coltellate in casa : fermato il nipote trentaduenne : Era arrivata da meno di un mese dal Marocco fino alla Bassa Modenese per ricongiungersi con i parenti, che da anni vivono e lavorano in zona. Purtroppo però la cinquantenne Khaddouj Hannioui ha trovato la morte in Italia, a quanto pare per mano di un nipote 32enne. La donna è stata uccisa in un appartamento di Finale Emilia da quattro coltellate che l'hanno colpita al collo. Il corpo della vittima è stato scoperto dal figlio 17enne quando è ...