«Mark Caltagirone non esiste Pamela Prati | tutta la verità di Eliana Michelazzo» | la

Amici - per scherzo entra il fantasma di Mark Caltagirone el aFerilli : 'Prendiamola a ridere' : Ormai non si fa altro che parlare del caso ‘Mark Caltagirone’, il presunto compagno di Pamela Prati. Tutto è cominciato quando la showgirl sarda ha dichiarato a Domenica In di voler convolare a nozze con il suo compagno. Fin qui, nulla di strano se non fosse che, secondo molti, quest’uomo non esiste. Un vero e proprio caso mediatico che è stato affrontato in diverse trasmissioni televisive. Addirittura Mark Caltagirone è arrivato anche ad Amici ...

PAMELA PRATI E Mark Caltagirone - MATRIMONIO SALTATO/ Eliana furiosa 'Profilo fake' : PAMELA PRATI e MARK CALTAGIRONE, perché il MATRIMONIO è stato annullato? E scoppia un altro caso: spunta un selfie di Eliana Michelazzo e lei sbotta.

Pamela Prati denuncia : «Questo account Instagram di Mark Caltagirone è falso - l'ho già segnalato» : La querelle infinita del (presunto) matrimonio di Pamela Prati si arricchisce di un nuovo capitolo. La showgirl sarda, nota soprattutto per essere stata una delle star del Bagaglino, ha infatti...

Un selfie di Eliana Michelazzo nel profilo IG di Mark Caltagirone : il gossip di Parpiglia : C'è stato un nuovo colpo di scena nel caso che sta appassionando gli italiani in questi mesi: come ha raccontato pochi minuti fa Gabriele Parpiglia nelle sue "Stories", Eliana Michelazzo potrebbe aver fatto una gaffe non indifferente. Sul profilo Instagram del presunto Mark Caltagirone (lo stesso che ha dato l'annuncio dell'addio a Pamela Prati giorni fa), è stato caricato un selfie dell'agente romana: a pochissimo tempo dalla pubblicazione, ...

Pamela Prati e Mark Caltagirone - scoppia l'ironia : sui social una pioggia di meme : Mark Caltagirone è Fedez, anzi no è il principe Harry. Sono solo alcuni dei divertentissimi meme che hanno invaso il web ispirati dal giallo del momento: il matrimonio di Pamela Prati...

Manuela Villa sul caso 'Mark Caltagirone' : 'Pamela Prati potrebbe essere minacciata' : La vicenda di Pamela Prati è in continua evoluzione e continuano a moltiplicarsi le testimonianze. Dopo le dichiarazioni di Georgette Polizzi, che sembrerebbe aver abbandonato l'agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ora parla Manuela Villa che racconta di aver visto la Prati particolarmente provata. Manuela Villa: 'Dietro c'è qualcosa che non sappiamo' Ai microfoni di FanPage, la Villa ha raccontato di aver visto Pamela Prati ...

Mark Caltagirone - Angelo Sanzio : "Mi ha contattato su Instagram. Farà luce la magistratura" : Vi ricordate di Angelo Sanzio, il Ken Umano protagonista della quindicesima edizione del Grande Fratello? Ebbene, in un'intervista a TPI, il ragazzo ha raccontato di aver ricevuto dei messaggi su Instagram da parte di Mark Caltagirone.Il giovane punta il dito contro le agenti di Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, dal momento che faceva parte di una società riconducibile a loro, la Dreaming srl, svelando i motivi per i ...

Mark Caltagirone e Pamela Prati - matrimonio saltato/ Tre ipotesi 'la truffa - poi...' : Il matrimonio tra Mark Caltagirone e Pamela Prati è saltato, ma quali sono i motivi? Le possibili ipotesi, la presunta truffa e la fine della storia.

