Malore per Catiuscia Marini | è ricoverata all' ospedale di Pantalla

Malore per Catiuscia Marini/ Umbria - prima salva la poltrona poi finisce in ospedale : Catiuscia Marini salvata dal Pd umbro: la governatrice ha votato contro le dimissioni che aveva lei stessa rassegnato pochi giorni fa.

Iari - Malore fatale a 21 anni mentre ascoltava la musica con le cuffiette : il quartiere fa colletta per rimpatriare la salma : In una parrocchia nell'estrema periferia di Roma, allestita da venti anni in quelli che sarebbero dovuti essere dei negozi al piano terra di un palazzo, ancora una volta torna a battere il grande...

Insegnante ha un Malore in classe e muore : per il piccolo che aveva in grembo non c’è stato nulla da fare : Un’Insegnante incinta al sesto mese di gravidanza è morta ieri mattina in ospedale, dopo aver avuto un malore improvviso mentre si trovava in classe. La donna si è accasciata a terra durante la prima ora di lezione nella scuola media di Albavilla, nel comasco. Laura Forni, 41 anni, di Tavernerio, si e’ sentita male e ha chiesto subito aiuto ai colleghi. I soccorsi sono stati immediati e la docente è stata portata all’ospedale ...

Silvio Berlusconi dimesso dopo Malore e operazione. Un leone a 82 anni : "Ora campagna elettorale" : È stato dimesso dall'ospedale San Raffaele, Silvio Berlusconi, e a una sola settimana dal malore e dall'operazione d'urgenza per una occlusione intestinale si ributta in politica: "Farò qualche giorno di convalescenza, l'ho promesso a chi mi ha curato. Poi farò regolarmente la campagna elettorale ne

Dopo il Malore nel bagno dell'ospedale l'hanno lasciato senza cure per un'ora : Si chiamava Giuseppe Ramognino e aveva 78 anni l'uomo morto nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri. Viveva da solo in una cascina in via Ronchi a La Loggia in ...

Aveva ingerito 22 ovuli di cocaina e cercava di portarli in Italia : soccorsa per un Malore è stata arrestata : E’ stata arrestata dalla polizia al Brennero perché Aveva ingerito 22 ovuli di cocaina e 5 di eroina. La donna, 27enne di nazionalità nigeriano, incensurata e in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia, è finita in manette nel corso di controlli ai treni in ingresso nel territorio nazionale. Gli agenti si sono accorti che la donna era dolorante nella zona addominale, sebbene lei abbia cercato di far finta di nulla. I ...

Foggia - spruzzano spray al peperoncino a scuola : Malore per 3 studenti - caccia ai responsabili : È accaduto venerdì mattina nella scuola media “Pavoncelli” di Cerignola, nella provincia di Foggia. Si tratta del secondo episodio del genere che si verifica nella scuola nel giro di pochi mesi. Almeno tre ragazzi affetti da allergie hanno fatto ricorso alle cure mediche. Polizia al lavoro per risalire ai responsabili.Continua a leggere

Spray peperoncino - Malore in una scuola : CERIGNOLA, FOGGIA,, 03 MAG - Momenti di paura stamani nella scuola media 'Pavoncelli' a Cerignola, nel Foggiano, dove alcuni studenti hanno spruzzato dello Spray urticante al peperoncino. Tre ragazzi ...

Almeno quattro persone sono state ferite dopo che una betoniera è uscita di strada a Roma - per un Malore del conducente : Almeno quattro persone sono state ferite a Roma – in via Casilina, all’altezza del Policlinico Casilino – dopo che una betoniera è uscita di strada. Tra i feriti c’è anche il conducente della betoniera, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto

Malore per il prof durante la gita sul Grappa : Lungo il sentiero numero 936 che porta a Col Moschin sul massiccio del Grappa, uno dei professori che stava accompagnando una comitiva di studenti aveva infatti accusato un Malore. L'elicottero di ...

Malore mentre visita per Riccardo Vannozzi : il primario di Neurochirurgia di Pisa è grave : Riccardo Vannozzi, il primario dell'Unità operativa di Neurochirurgia dell'ospedale Cisanello di Pisa, è in gravi condizioni a causa di un’improvvisa emorragia cerebrale che lo ha colpito lunedì pomeriggio mentre stava lavorando. Il medico di cinquantasei anni è stato operato e attualmente è ricoverato in Rianimazione.Continua a leggere

Muore operaio durante scarico merci : al vaglio ipotesi Malore : Roma – Un uomo di 52 anni e’ morto intorno alle 8.15 in via di Tommaso da Celano, all’incrocio con via Antonio Coppi, in zona Caffarella, mentre stava scaricando alcune casse di latticini da un furgone. Sul posto e’ intervenuto il VII gruppo Appio della Polizia locale che ha chiuso un tratto di via Tommaso da Celano, da via Pietro Fedele a Largo Diacono. Le cause del decesso sono da verificare, non si esclude ...

Milano - scontri e cariche al corteo per Ramelli tra militanti di destra e polizia : tre feriti. Malore per manifestante rianimato a terra : scontri a Milano al corteo dell?estrema destra.Tafferugli e poi gli scontri con le forze dell'ordine dopo che un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha...

