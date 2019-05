Il malumore di Zidane a Madrid fa sperare la Juve 

lastampa

(Di domenica 19 maggio 2019) «Un allenatore ci sarà, state tranquilli». Non una virgola in più. Il presidente Andrea Agnelli bandisce le domande sul futuro e resiste quando un cronista prova a stanarlo, così non rimane che scremare le indiscrezioni, separare gossip fragili e tracce concrete. Basta un refolo, in questo contesto, per far sobbalzare i tifosi, per aprire spiragli ...