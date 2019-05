Arcade Classics Anniversary Collection | poca varietà di generi nel primo pacchetto di

Anniversary Collection Arcade Classics - recensione : Gli affari vanno piuttosto bene in casa Konami ultimamente. Gli ultimi risultati finanziari parlano di entrate pari a 1.75 miliardi di dollari, in gran parte dovute al successo delle iniziative eSports e del mercato Mobile. Per quanto riguarda le uscite "regolari" la situazione è invece diametralmente opposta. I fan hanno svariati motivi per lamentarsi, dal prolungato abbandono di saghe iconiche ai non certo esaltanti titoli usciti su PC e ...

Konami Arcade Classics Anniversary è disponibile da oggi sugli store digitali : Attraverso un comunicato stampa Konami annuncia l'uscita di Arcade Classics Anniversary Collection per festeggiare i 50 anni di attività.La raccolta sarà disponibile esclusivamente in formato digitale per PC (via Steam), Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Vi lasciamo al comunicato completo.Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che Arcade Classics Anniversary Collection è disponibile da oggi in formato esclusivamente ...

Konami compie 50 anni e annuncia Castlevania Anniversary Collection - Contra Anniversary Collection e Arcade Classics Anniversary Collection : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, l'imminente lancio di Arcade Classics anniversary Collection, Castlevania anniversary Collection e Contra anniversary Collection. Questi titoli verranno pubblicati esclusivamente in formato digitale e saranno acquistabili su PlayStation Store, Xbox Live, Nintendo Switch eShop e Steam per PC.A partire dal 18 aprile i fan potranno riscoprire ...