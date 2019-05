MediasetTgcom24 : Onu: 'Embargo armi verso Libia necessario per ridurre conflitto' #onu - TelevideoRai101 : Libia,Onu:75.000 gli sfollati a Tripoli - leone_alice : RT @scandura: CEDU condannò l'Italia per respingimento caso Hirsi 2009: c'era Gheddafi, non c'era la guerra e in Libia ci si andava perfino… -

L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) fa sapere che dall'inizio dell'offensiva del generale Haftar il numero deglie dintorni è salito a 75.000. Si stima che oltre il 48% siano bambini e il 51% donne. "La situazione umanitaria continua a peggiorare come risultato diretto del conflitto armato", denuncia l'Ocha. "L'uso di armi esplosive in aree abitative, come i tiri di artiglieria e i bombardamenti aerei, continua a causare vittime civili".(Di sabato 18 maggio 2019)