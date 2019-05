Juventus | prende quota l' ipotesi Sarri e De Laurentiis | «Sarebbe divertente»

Pianigiani prende ad esempio la Juventus e Bernardeschi : 'Bisogna essere pronti' : La Juventus da molti anni è diventata un punto di riferimento per tutto il calcio italiano ma anche per gli altri sport. Infatti, i Campioni d'Italia hanno costruito una struttura solida e una rosa di assoluto livello e Massimiliano Allegri, anche se ha a disposizione molto giocatori, riesce a farli ruotare tutti evitando malumori. Proprio di questo aspetto ne ha parlato il coach dell'Olimpia Milano Simone Pianigiani che ha preso come esempio ...

Juventus-Torino 1-1 - Ronaldo riprende Lukic : TORINO - Negli occhi ancora la Champions giocata da altri, nelle gambe una stagione praticamente già conclusa, con la bilancia del derby tutta sbilanciata dalla parte di un Torino che lotta inseguendo ...

Juventus – Nedved sorprende tutti prima del Derby della Mole : “futuro di Allegri? Ecco cosa dico” : Nedved ed il futuro di Allegri alla Juventus: le parole del vice presidente bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio del Derby della Mole “Ha un contratto, perciò deve continuare“. Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, assicura che Massimiliano Allegri sarà il tecnico dei bianconeri per la prossima stagione. “Ho potuto seguire la squadra per tutta la settimana, ho visto Allegri molto sereno, ho ...

Guardiola-Juventus - il sogno prende forma : spunta anche Deschamps : GUARDIOLA JUVENTUS- La Juve sogna il nuovo colpo del secolo, questa volta per quel che riguarda la panchina. Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il PSG starebbe sondando con forte insistenza la pista Allegri. Un assalto che potrebbe concretizzarsi con l’addio dell’attuale tecnico bianconero a fine stagione. Un divorzio dalla Juventus che potrebbe spingere […] More

Mercato Juventus - Manolas prende forma : spunta anche Savic : Mercato Juventus- Come confermato nelle ultime settimane di Mercato, prendere forma il piano bianconero per arrivare a Manolas. Il centrale della Roma potrebbe liberarsi dai giallorossi con pagamento della clausola rescissoria. Un affare da 36 milioni di euro che potrebbe decollare già a partire dai prossimi mesi. Il centrale greco sarebbe stato individuato come rinforzo […] L'articolo Mercato Juventus, Manolas prende forma: spunta anche ...

Juventus - Allegri sorprende tutti : arriva il messaggio sul futuro! : Juventus Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per presentare il match di domani, ma anche per fare il punto sulla situazione in vista del prossimo futuro. Il tecnico bianconero ha colto l’occasione per lanciare un piccolo messaggio sul suo futuro. Un incontro con Agnelli che avverrà nelle prossime settimane e uno […] More

Conte-Juventus - il ritorno prende forma : ora si può davvero! : CONTE JUVENTUS- Antonio Conte nuovamente sulla panchina bianconera? Sì, si può davvero, a confermarlo l’odierna edizione de “Il Giornale”, il quale non esclude il possibile ritorno dell’ex allenatore del Chelsea sulla panchina bianconera. Ovviamente tutto dipenderà dal futuro di Allegri. L’attuale allenatore della Juventus dovrà valutare attentamente il da farsi prima di prendere una decisione […] More

Il Fulham prende in giro la nuova maglia della Juventus su Twitter : Se lo stile non convince i tifosi della Juventus , non si può dire che la divisa del 2019/20 - senza strisce - non abbia fatto parlare di sé anche fuori dall'Italia. È il caso del Fulham che su ...

Riprende la corsa del petrolio - la Juventus rialza la testa : Brusca discesa invece per Shanghai, -2,43%, anche per i timori di una riduzione degli stimoli all'economia da parte del governo. Hong Kong -0,90%. Lo spread è a 267 punti base, con rendimento al 2,65%...

La Juventus si prende lo scudetto - durissimo sfogo di Allegri in conferenza : “non sono un coglione se…” : L’allenatore della Juventus si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo La vittoria con la Fiorentina ha permesso alla Juventus di ottenere l’ottavo scudetto consecutivo con cinque giornate d’anticipo, rendendo dunque incolmabile il gap accumulato sul Napoli. Fabio Ferrari/LaPresse Il 2-1 dell’Allianz Stadium ha fatto partire la festa in casa bianconera, una ...

Juventus - Dybala sorprende tutti : sarebbe pronto a rifiutare l'Inter : Uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative nelle fila della Juventus in questa stagione è sicuramente il fantasista argentino, Paulo Dybala. C'era grande attesa per la Joya in questa annata, chiamato a fare quel salto di qualità al fianco di un fuoriclasse assoluto come Cristiano Ronaldo. L'arrivo dell'attaccante portoghese, invece, sembra avergli ristretto gli spazi, costringendolo a giocare più lontano dalla porta, cosa che ...

Guardiola-Juventus - il sogno prende forma? Il possibile scenario : GUARDIOLA JUVENTUS- Come già accennato nelle scorse settimane, Pep Guardiola rappresenterebbe il sogno nel cassetto del presidente Agnelli per quel che riguarda la Juventus del prossimo futuro. Chiaro, a chi non piacerebbe avere come allenatore Guardiola? Ciò che potrebbe spingere la società bianconera a coltivare il sogno Guardiola potrebbe esser proprio l’eliminazione del Manchester City […] More

Juventus-Ajax - Mourinho svela : “bianconeri favoriti - ma non mi sorprenderei se venissero eliminati” : Lo Special One si è soffermato sul match tra Juventus e Ajax, sottolineando come il passaggio del turno dei bianconeri non sia così scontato Il pari dell’andata lascia aperto ogni pronostico per il match tra Juventus e Ajax di questa sera, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Alfredo Falcone/LaPresse Una sfida delicata, che José Mourinho ha provato ad analizzare ai microfoni di Russia Today, esprimendo il ...

Romario Barò-Juventus - Paratici sorprende tutti : talento e duttilità : Romario BARò JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Calciomercato.com”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Romario Barò, centrocampista classe 2000 attualmente in forza al Porto. Giocatore totale e mediano moderno: grinta, classe, margini di miglioramento notevoli e grande duttilità tattica. Caratteristiche che avrebbero fatto innamorare totalmente Paratici, il quale sarebbe pronto […] More