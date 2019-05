Google Assistant è disponibile in 30 lingue e 80 Paesi

Google dichiara che Assistant è disponibile in 30 lingue e 80 Paesi ma i numeri non sono chiari : Google Assistant dovrebbe essere disponibile ufficialmente in 30 lingue e 80 Paesi, ma sarebbe il caso che Google facesse chiarezza su questi numeri. L'articolo Google dichiara che Assistant è disponibile in 30 lingue e 80 Paesi ma i numeri non sono chiari proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant è in test con un aspetto completamente diverso dal solito : Che ne direste di un Google Assistant con questo aspetto? Sembra che Google stia testando su Android una nuova schermata per il suo assistente virtuale.

Google semplifica il controllo dei dati che raccoglie da Google Assistant : Ultimamente Google ha cercato di essere più trasparente con le informazioni che raccoglie e di recente consente agli utenti di eliminare le loro registrazioni "OK Google" dai suoi database. La società continua a semplificare la revisione delle informazioni in suo possesso che riguardano l'utente, aggiungendo un'opzione per accedere ai dati di Google Assistant direttamente nelle impostazioni dell'app.

Google Assistant arriverà finalmente su Sonos One e Sonos Beam a partire dalla prossima settimana : Sonos ha annunciato oggi nella sua relazione sui guadagni del secondo trimestre 2019 che Google Assistant arriverà finalmente su Sonos One e Sonos Beam a partire dalla prossima settimana. L'azienda si ritiene entusiasta di lanciare l'aggiornamento del software degli speaker intelligenti che supporteranno Google Assistant negli Stati Uniti, con più mercati in arrivo nei prossimi mesi.

Le novità di Android Auto e il Driving Mode di Google Assistant dal Google I/O 2019 : Al Google I/O 2019, che si è concluso ieri, c'è stato spazio per Android Auto e per la Driving Mode di Google Assistant. Vediamoli in alcuni video.

Google Assistant e Fast Pair saranno sempre più diffusi grazie a Qualcomm : grazie alla nuova versione della Smart Headset Platform di Qualcomm saranno sempre di più gli auricolari e le cuffie compatibili con Google Assistant e Fast Pair.

Google sta testando le Mini-app nella Ricerca Google e in Google Assistant : Durante il keynote che ha dato il via al Google I/O 2019, l'azienda di Mountain View ha presentato una serie di miglioramenti relativi alla Ricerca Google sui dispositivi mobili. Le Mini-app, esperienze interattive simili alle app, aiutano gli utenti a trovare le informazioni che stanno cercando più rapidamente presentandosi nella Ricerca e a Google Assistant e vengono visualizzate su query che includono il nome del fornitore dell'app e ...

Google Assistant aiuta anche chi non può parlare grazie al progetto italiano Diva : Gli assistenti vocali sono il futuro. Ne è conferma il fatto che, insieme alle Intelligenze Artificiali, sono stati protagonisti degli ultimi annunci di Microsoft e Google. Dalla grande rivoluzione rischiano di essere tagliate fuori le persone che non possono parlare. A rimediare ci ha pensato Lorenzo Caggioni, ingegnere della sede milanese di Google, che ha creato Project Diva, dove Diva sta per DIVersely Assisted (Diversamente Assistito). È un ...

Google annuncia la nuova generazione di Google Assistant - dieci volte più veloce e più personale : arriverà con i Google Pixel 4 : Nel corso del keynote intropduttivo del Google I/O 2019, in programma fino al 9 maggio, Google ha annunciato tantissime novità legate a Google Assistant.

Master & Dynamic lancia nuove cuffie di fascia alta con Google Assistant integrato : Da Master & Dynamic arrivano delle nuove cuffie di fascia alta che si caratterizzano per un design curato sin nei minimi particolari e il supporto a Google Assistant

Google Assistant ci spia e ascolta download Princeton IoT Inspector : I dispositivi smart connessi a Internet condividono molte informazioni che raccolgono su di te durante l'uso ma anche quando non li stai usando. Installa l'app che ti avvisa quando Google Assistant ti spia a tua insaputa.

Gli altoparlanti con Google Assistant potrebbero presto offrire pulsanti predefiniti per le domande frequenti : Pare che smart speaker e display dotati del supporto a Google Assistant a breve potranno consentire agli utenti di assegnare precisi comandi ad appositi pulsanti

Google Assistant può raccontare storie - favole e leggere libri - ma non in Italia : Google Assistant può raccontare storie, favole e leggere libri dall'account Play libri, ma purtroppo non in Italia, almeno per ora: l'assistente virtuale diventa sempre più amico dei più piccoli.

Il 30 aprile iRobot cambierà il modo di connettere Roomba a Google Assistant : Il 30 aprile 2019 iRobot, ossia il produttore degli speciali aspirapolvere Roomba, eliminerà il vecchio modo di collegare un dispositivo alla smart home