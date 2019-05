Arnold Schwarzenegger aggredito durante un evento in Sudafrica | paura per l’attore 71enne

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019)è statomentre era in viaggio in. L’ex Governatore della California stava partecipando all’sportivoClassic Africa quando una persona l’ha colpito alla schiena. The Sandon Chronicle riporta chesi trovava presso il Sandton Convention Centre di Johannesburg quando si è verificato l’incidente, che potete vedere nelle immagini del video in fondo all’articolo., 71 anni, stava facendo delle foto con i fan quando un uomo, saltando, lo ha colpito violentemente con un calcio alla schiena, facendolo barcollare in avanti. L’aggressore è stato subito bloccato dalla sicurezza eha abbandonato il centro congressi qualche minuto dopo. In un momento successivo,ha postato un messaggio su Twitter informando i suoi follower sulle sue condizioni: “Grazie per le vostre preoccupazioni, ma non ...

repubblica : Schwarzenegger aggredito: colpito con un calcio alle spalle - NewSicilia : #Notiziedalmondo - Diversi video, diventati virali, testimoniano quanto accaduto #Newsicilia - alexvain77 : Arnold Schwarzenegger calciato da un folle a un evento in Sud Africa. L’attore rassicura i fan su Facebook. -