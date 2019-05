Trono Classico | Muriel a ruota libera | duro attacco ad Andrea | ma spiazza su Klaudia

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 17/05 : La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte col recall del finale della puntata di ieri e con due coppie ospiti speciali: Andrea e Teresa e Ivan e Sonia, si prosegue con la discesa di Manuel (Giulia) e di Alessio (Angela); subito dopo la puntata Giulia va a cercare Manuel per cercare di ricucire lo strappo, ma non sembra aria, Manuel è molto arrabbiato per la “limonata” e il ballo di lei con Giulio, tanto più che lei per sbaglio lo ...

UOMINI E DONNE/ Andrea e Teresa dopo la scelta : ecco cosa è successo - Trono Classico - : Andrea Zelletta è ad un passo dalla scelta: il tronista del Trono Classico di UOMINI e DONNE, intervistato dal Magazine ufficiale, ha svelato che...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Andrea che confessa di aver trascorso una settimana difficile, piena di pensieri sul futuro. Il primo filmato ci racconta delle reazioni delle tre corteggiatrici (entrate ora in studio) all’invito in esterna del tronista, tra loro Muriel, molto infastidita, dà buca ad Andrea e chiede (e ottiene) di poter tornare a casa. Oggi Andrea non fa mistero di essere rimasto deluso dalla ragazza e la ...

Trono Classico - Fabrizio Baldassarre cicatrice sulla pancia : la verità : Fabrizio Baldassarre cicatrice, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne spiega a cosa è dovuta Avete mai notato la cicatrice sulla pancia di Fabrizio Baldassarre? L’ex protagonista del Trono Classico oggi ha risposto alle domande dei fan su Instagram e ha chiarito anche la natura di questa cicatrice. È di sicuro un segno sul suo corpo […] L'articolo Trono Classico, Fabrizio Baldassarre cicatrice sulla pancia: la verità proviene da ...

Uomini e Donne - Trono Classico : ANDREA ZELLETTA sarà il primo a scegliere? : Siamo ormai entrati nella seconda parte del mese di maggio e le scelte di Uomini e Donne sono sempre più vicine: stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, il primo ad esprimersi sulla fine del suo percorso nel dating show sarà ANDREA ZELLETTA. Uomini e Donne, trono classico: chi sarà la scelta? Natalia o Klaudia? Nel corso delle ultime registrazioni del programma, ANDREA è rimasto soltanto con due corteggiatrici: data la volontà ...

Uomini e donne - Trono Classico - Muriel : "Mi hanno dato le mazzate - ma non ho pianto" : Nel corso della puntata di oggi, giovedì 16 maggio 2019, di Uomini e donne, Muriel Bassi ha rivelato di essere stata picchiata in passato. La dichiarazione, un po' a sorpresa, è passata praticamente inosservata. Rivolgendosi in maniera decisa al tronista Andrea Zelletta, la corteggiatrice ha detto:Punto primo, smettila di rivolgerti a me come se io avessi altro da fare perché io, per te, non sto a casa a piangere. Non sono stata a ...

Diretta Uomini e Donne : Teresa Langella e Andrea Del Corso ospiti del Trono Classico : Primo appuntamento della settimana con il Trono Classico di Uomini e Donne, che come di consuetudine ci racconterà le vicissitudini tra il tronista Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici. Vediamo un po' che cosa accadrà anche grazie alle anticipazioni riportate dal portale ufficiale del dating show Witty. Se con Muriel Bassi continuano a esserci degli alti e bassi (la ragazza non si è presentata per un confronto in esterna), le cose sembrano ...

I casting del Trono Classico a Milano e Catania! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? Nel mese di giugno a Milano e Catania si svolgeranno i casting del Trono Classico. Ecco le date: 14/06 allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 10.00 alle 16.00. 21/06 a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), dalle 9.00 alle 16.00. Ricorda di portare con te un documento di identità. PRIMA DI PRESENTARSI È NECESSARIO ISCRIVERSI AL FORM ...

Uomini e Donne/ Andrea Zelletta ha registrato in villa? La foto... - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Giulia Cavaglià si prepara alla scelta, intanto Manuel Galiano gioca un'ultima carta

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi parte con la discesa di due dei corteggiatori di Giulia, i due “amiconi” Manuel e Giulio, si prosegue con le immagini dell’incontro del primo con la tronista, nel quale il ragazzo sfoga il proprio malumore per quanto accaduto nella puntata scorsa tra lei, Giulio e Flavio, ma è un malumore che dura poco, lui le dice che di lei gli piacciono persino i difetti e che si sente a ...

Uomini e Donne - Trono Classico : ANDREA e NATALIA sempre più vicini [anticipazioni] : Chi sarà la scelta di ANDREA Zelletta? Le ultime registrazione di Uomini e Donne rendono ancora impossibile fare un pronostico su come si concluderà il percorso del tronista, fortemente diviso tra Muriel, Klaudia e NATALIA Paragoni. La prima, la scorsa settimana, aveva espresso il desiderio di lasciare il dating show perché ANDREA per l’ennesima volta aveva baciato sia lei e sia le altre due rivali. Il ragazzo dunque, pur consapevole che ...

Trono Classico - Natalia è la scelta di Andrea? Lei potrebbe essere un no : Trono Classico, Natalia Paragoni furiosa con Andrea Zelletta: le sue parole fanno pensare Sono in molti a credere che Natalia Paragoni sarà la scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne. La corteggiatrice del Trono Classico ha incontrato la prima volta il tronista quando ancora stava corteggiando Ivan Gonzalez. Subito aveva mostrato il suo forte […] L'articolo Trono Classico, Natalia è la scelta di Andrea? Lei potrebbe essere un no ...

U&D - spoiler Trono Classico : Zelletta bacia Natalia - Muriel se ne va : Martedì 7 maggio c'è stata una registrazione del Trono Classico di Uomini e donne dove tutti aspettavano la scelta da parte di uno dei tronisti. Niente di ciò è avvenuto, anche se i percorsi di Andrea, Giulia e Angela stanno volgendo al termine. Manca davvero poco alla scelta finale e, da quanto rivelano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', sembra che tutti i tronisti siano rimasti con due corteggiatori a testa. Nell'ultima ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Muriel Eliminata! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea resta solo con due corteggiatrici. Giulia bacia entrambi i corteggiatori. Angela si va a riprendere Luca! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Due coppie in studio! Andrea delude Klaudia. Muriel si auto elimina! Presso gli studi Titanus di Roma, si sono registrate le nuovissime puntate del Trono Classico! In studio sono state invitate ben due coppie, Andrea Cerioli con la neo fidanzata ...