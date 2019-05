Salvini-Duce Prof sospesa per il compito dei ragazzi

Video studenti accosta Salvini a Duce - sospesa la prof. : Non ci sta Rosa Maria Dell'Aria, 63 anni, docente da 40, che fra un anno andra' in pensione, a passare come una "sovversiva antiSalvini". "Quanto accaduto lo considero la piu' grande amarezza e la piu' grande ferita della mia vita professionale e naturalmente non parlo del danno economico legato ai giorni di sospensione ma al danno morale e professionale dopo una intera vita dedicata alla scuola e ai ragazzi" dice amareggiata. La prof insegna ...

Torna “Vinci Salvini” - il giochino che riduce la politica a selfie e like : Che i Mi piace, i like, siano ancora l’epicentro delle piattaforme social è fuori discussione. Facebook e compagnia si sono arricchite negli anni di centinaia di funzioni diverse ma alla fine è lì, in uno strumento che in realtà nasce molto prima – già dalle pratiche di marketing degli anni Novanta – che si Torna. Alla profilazione spietata e al massimo coinvolgimento resi possibili da quel pollicione che, nelle diverse piattaforme, prende ...

Il dem attacca Salvini : "La stessa fine del Duce". E il ministro lo querela : Ancora un insulto choc contro Matteo Salvini . Questa volta a puntare il dito contro il ministro degli Interni è stato il cadidato dem a Pavia, Ottavio Giulio. Sul suo profilo Facebook, il candidato ...

Scuola - Salvini : ‘Dobbiamo investire in educazione - sento già chi griderà allo scandalo ed evocherà il duce’ : Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato anche di Scuola in occasione di un suo intervento a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Salvini: ‘Si torni al grembiule a Scuola ma sento già chi griderà allo scandalo’ “Abbiamo appena reintrodotto l’educazione civica a Scuola – ha spiegato il leader della Lega – e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e ...

Salvini rivuole i grembiuli a scuola : "Lo faceva anche il Duce? euro Servono ordine e disciplina" : In realtà gli ultimi casi di cronaca suggeriscono che forse un po' più di rigore a scuola potrebbe fare bene. Basti pensare al caso di Manduria, dove una baby gang ha preso di mira un pensionato fino ...

Forlì - Salvini dal balcone di Mussolini il sindaco : 'Scimmiotta il Duce' : 'Usare il balcone del Municipio su piazza Saffi per parlare a una, per la verità scarsa, platea di un comizio sembra scimmiottare le adunate anteguerra del regime. Cosa che per Forlì, che ha nella sua ...

Il comizio di Salvini dal balcone del Duce a Forlì : è polemica : Il vice premier leghista ha chiuso il tour in Emilia Romagna affacciandosi alla piazza dal palazzo del Municipio. L'ira del sindaco: "Scimmiotta le adunate fasciste"

Forlì - Salvini fa un comizio dallo stesso balcone di Mussolini. Il sindaco : «Scimmiotta il duce» : Matteo Salvini conclude il suo tour in Emilia-Romagna con un comizio improvvisato, affacciandosi al balcone del Comune di Forlì. Non un affaccio qualunque, me lo stesso dal quale Benito Mussolini, ...