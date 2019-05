Prof sospesa a Palermo, è bufera

HuffPostItalia : Gli studenti paragonano Salvini al Duce: sospesa la prof a Palermo - Corriere : «Allontanarmi dalla scuola è la ferita più grande», parla la prof sospesa per il video ... - repubblica : Prof sospesa, Zingaretti: 'Torni subito al lavoro'. Grasso pubblica il video completo: 'Salvini teme ragazzi intell… -

E'per la sospensione di una insegnante aper aver consentito ai propri studenti di accostare in un compito le leggi razziali all'attuale decreto sicurezza. Per M5S,si tratta di"censura",un fatto "grave" e su questo presenta un'interrogazione.Zingaretti (Pd) chiede che l' insegnante"torni subito al suo lavoro". Chiamato in causa, Bussetti sottolinea che è stata "una scelta autonoma" dell' Ufficio provinciale die Salvini:"Non penso sia opportuno che ci siano questi accostamenti irrispettosi".(Di venerdì 17 maggio 2019)