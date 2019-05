Il videogioco in Vr con il robot che ti prende a pugni veri

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) (Foto: James Bruton) Per chi cerca un’esperienza davvero realistica quando con i videogame non c’è davvero niente di meglio che la realtà virtuale grazie ai visori che fanno letteralmente immergere il giocatore all’interno dell’azione. Tuttavia può non essere ancora sufficiente per i più esigenti, perché vista e udito sono coinvolti, ma gli altri sensi rimangono esclusi. Certo, c’è sempre la possibilità di utilizzare accessori indossabili come per alcuni prototipi di abbigliamento sensoriale o quelli soprattutto per adulti, che vanno a fornire una certa quale sensazione tattile in determinate parti del corpo facilmente intuibili. E i visori senza fili rendono il tutto più godibile. Ma che dire dei normali videogame? In questo senso e in questo gap si piazza l’esperimento messo a punto dal ingegnereico e youtuber James Bruton che ha allestito un ...

