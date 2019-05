Dall' economia circolare alla gestione dei rifiuti | il convegno Cesisp

Dall’economia circolare alla gestione dei rifiuti : l’Italia potrebbe risparmiare 700 milioni : L’Italia potrebbe risparmiare oltre 700 milioni di euro all’anno in bollette su un totale di circa 10 miliardi. E’ la stima, dei ricercatori del Cesisp, dei costi del mancato ricorso, in alcune regioni, a impianti di trattamento e termovalorizzazione in sostituzione delle discariche. Sarà questo uno dei temi al centro del convegno annuale organizzato dal Cesisp, il Centro di Economia e regolazione dei servizi, dell’industria e del ...

Economia : a Belluno gli studenti la insegnano ai genitori - Dalle elementari a scuola di competenze trasversali : L’Economia? Si impara meglio sui banchi di scuola. Apprendendo nozioni basilari per aumentare la cultura di «cittadinanza economica». Come sanno i 337 ragazzi delle scuole elementari e medie della provincia di Belluno coinvolti in Upgrade, percorso di orientamento, educazione finanziaria e imprenditoriale promosso da Fondazione Cariverona e realizzato da Pleiadi, realtà nazionale e radicata in Veneto (con sede a Limena, Padova) che si occupa di ...

Buone notizie Dall'economia : Italia fuori Dalla recessione - Pil +0 - 2 nel primo trimestre - meno disoccupati : L'economia Italiana inverte la tendenza. Trend positivo anche per i dati sul lavoro, a marzo 60.000 posti in più e per la maggior parte stabili. La disoccupazione cala così al 10,02%, e quella giovanile,...

PIL cresce - Italia fuori Dalla recessione. Confcommercio : "Economia stagnante" : Confcommercio: crescita è inesistente, economia stagnante - Arrivano, ovviamente, i primi commenti. Con una crescita leggermente migliore delle nostre previsioni, +0,2% la stima provvisoria contro la ...

Germogli di primavera Dall’economia cinese : Tra tante nuvole sul fronte economico e politico che hanno ingrigito il cielo di questo “lungo ponte” di fine aprile, buone notizie sono arrivate dalla Cina. Tutto è cominciato con i tagli ai dazi sulle importazioni che possono rendere più competitivi i prodotti del mondo occidentale, compresa l'Italia che ha appena aperto la “via della seta” con Pechino...

ECONOMIA AL COLLASSO. LA DENUNCIA DELLA CGIL : BISOGNA FARE PRESTO PER USCIRE DallA CRISI : ... l'aeroporto di Trapani Birgi, le strade, l'autostrada e la rete ferroviaria devono diventare la struttura portante sulla quale FARE ruotare non solo la mobilità, ma l'intera ECONOMIA e l'indotto'. ...

L'economia può salvare la Spagna Dall'instabilità della politica : Milano. In Spagna, a tre giorni dalle elezioni più incerte degli ultimi anni, tutto pare instabile. La possibilità stessa di formare un governo è la prima a traballare, visto che i sondaggi sostengono ...

L'Italia esce Dalla recessione : "L'economia torna a crescere" : A dispetto delle previsioni, il pil delL'Italia torna - timidamente - a crescere. A certificarlo è la Banca d'Italia secondo cui il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,1% nei primi tre mesi del 2019 dopo il calo registrato nella seconda metà del 2018.I tecnici di via Nazionale scrivono infatti nel Bollettino economico che nel trimestre invernale l'attività sarebbe cresciuta nell'industria in senso stretto, mentre si sarebbe confermata ...

Germania - segnali positivi per l'economia Dallo ZEW di aprile : Migliorano sensibilmente le aspettative di crescita dell'economia tedesca. Ad aprile, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, risale a 3,1 punti dai -3,6 di marzo . Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano previsto ...

Economia - nuovo monito dal Fmi - ma notizie positive Dall'industria : A tutti reploica il ministro dell'Economia Giovanni Tria:"L'Italia non è un rischio globale: non c'è bisogno di alcuna rassicurazione". E ancora: le banche italiane "hanno risentito della doppia ...

Upb : crescita dell'economia italiana nel 2018 allo 0 - 9% Dall'1 - 7 del 2017 : Così la Nota congiunturale di aprile pubblicata oggi dall'Upb, l'Ufficio Parlamentare di bilancio secondo cui lo scorso anno, la crescita dell'economia italiana ha decelerato allo 0,9 per cento, dall'...