Condannata a 10 anni la banda che scatenò il panico in piazza San Carlo

Anna Sorokin - la finta ereditiera accusata di aver compiuto truffe per più di 200mila dollari - è stata Condannata a una pena da 4 a 12 anni di carcere : Anna Sorokin, una donna accusata negli Stati Uniti di aver compiuto truffe per circa 270mila dollari fingendosi una ricca ereditiera, è stata condAnnata a una pena che va da un minimo di 4 a un massimo di 12 anni, a seconda del

Francesca Barracciu (Pd) Condannata in Appello a tre anni e tre mesi per peculato : Francesca Barracciu, ex europarlamentare del Partito Democratico, è stata condannata dalla Corte d'Appello a tre anni e tre mesi di reclusione per peculato. L'ex sottosegretaria alla Cultura del governo Renzi avrebbe utilizzato, per spese personali, circa 81.000 euro di fondi pubblici. La sua pena è stata ridotta rispetto al primo grado.Continua a leggere

Il piccolo Lorys - il ricorso della madre Veronica Panarello Condannata a 30 anni : Il prossimo 21 novembre il legale di Veronica Panarello, Francesco Villardita, potrà discutere il ricorso contro la sentenza di condanna a 30 anni per l'omicidio del piccolo Lorys. Per la mamma di Santa Croce Camerina, il ricorso in Cassazione è l'ultima speranza di cambiare il cursus giudiziario. Nel frattempo Veronica dovrà affrontare le accuse di calunnia mosse dall'ex suocero. Fino ad allora la mamma di Lorys, ristretta nel carcere le ...

Ai domiciliari sotto falso nome : arrestata nuovamente e Condannata a 13 anni reclusione : Roma – Dovra’ scontare 13 anni e 4 mesi in carcere per la lunga scia di furti in abitazione commessi dal 2001 ad oggi. Una 28enne, senza occupazione e gia’ sottoposta alla detenzione domiciliare, e’ stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso in data 30 aprile 2019 dal Tribunale di Ancona. La donna, ladra specializzata in furti in abitazione ...

E' stata Condannata a morte! Fa morire di fame figliastra di 10 anni e la brucia in un cassonetto : Una donna di 36 anni dello stato della Georgia, Tiffany Moss, è stata condannata a morte per aver torturato e fatto morire di fame la figliastra di 10 anni. Dopo la sua morte, insieme al marito, ha poi bruciato il corpo della piccola in un cassonetto. Al momento della sentenza, la donna non ha mostrato alcuna reazione. La condanna è arrivata lo scorso lunedì 29 aprile, in seguito a fatti risalenti al 2013, quando la donna causò la morte ...

Un’ex guardia di confine norvegese è stata Condannata a 14 anni di carcere in Russia per spionaggio : Martedì un tribunale di Mosca, in Russia, ha condannato un’ex guardia di confine norvegese in pensione a 14 anni di carcere per spionaggio. Frode Berg, 63 anni, era stato arrestato a Mosca nel 2017 dai servizi di sicurezza russi con l’accusa

Abusa sessualmente di una bimba dall’età di 5 anni - 39enne Condannata all’ergastolo : La donna accusata di stupro aggravato e abusi sessuali su un minore di 13 anni dopo la denuncia della vittima che ora ha 18 anni. Gli abusi sono andati avanti per anni e fino all'adolescenza della vittima, messi in atto sia da parte della donna che del suo compagno, già condannato per gli stessi reati.

Lucca - timbrava il cartellino e andava al mare : impiegata del tribunale Condannata a tre anni : Una “furbetta del cartellino” condannata per truffa allo Stato a tre anni di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici. Questa la sentenza nei confronti di un’impiegata del tribunale di Lucca, una 54enne residente a Viareggio. In molte occasioni invece che rimanere al lavoro era tornata a Viareggio, andando anche in spiaggia, facendo timbrare il cartellino di uscita ai colleghi. Dai tabulati telefonici era emerso che il suo ...

Caserta - Virginia morì a 21 anni in un incidente : Condannata l'amica per omicidio colposo : Quella che si sta per raccontare è l'ennesima tragedia avvenuta qualche tempo fa in provincia di Caserta, precisamente nel comune di Aversa, ma che oggi ha registrato una svolta nel caso con l'arresto di una persona. Virginia Musto, aveva appena ventuno anni, quando perse la vita nel mese di febbraio del 2017. La ragazza rimase coinvolta in un incidente stradale mentre era a bordo dell'automobile guidata dalla sua amica e in compagnia di altri ...

Milano - ex suora accusata di abusi e stalking Condannata in Appello a tre anni e mezzo : L'ex suora Maria Angela Farè è stata condannata dalla Corte di Appello di Milano a tre anni e mezzo di carcere e al versamento di 50 mila euro alla famiglia della vittima. La religiosa è accusata di aver violentato Eva Sacconago, successivamente morta suicida all'età di 26 anni. Il tribunale ha condannato la donna soltanto per l'ultimo abuso, tralasciando quelli precedenti. La suora è stata condannata per violenza sessuale e stalking È stata ...