Capcom | il RE Engine contribuirà alla creazione di giochi per la next-gen

(Di venerdì 17 maggio 2019) Le console di nuova generazione di Microsoft e Sony arriveranno prima o poi eafferma di essere preparata all'avvento della-gen. Un potenziale problema di sviluppo quando si passa da una generazione di console a quella successiva può essere legato ai motori di gioco o agli strumenti utilizzati per creare.Il motore di, il REutilizzato per iResident Evil, è stato specificamente progettato sin dall'inizio per essere in grado di essere ottimizzato per nuove console, ha detto la compagnia durante il recente report finanziario.vede il suo motore come uno dei punti di forza della nuova ondata di sistemi, riporta Gamespot."Iche abbiamo sviluppato utilizzando il motore RE durante questa attuale generazione di hardware hanno ricevuto il plauso della critica, e sin dalle prime fasi della costruzione di questo motore, abbiamo mantenuto la ...

