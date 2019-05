Cagliari-Spal | aggredisce un tifoso sardo in aeroporto | Daspo di 5 anni per un supporter

Napoli-Cagliari - occhio ai diffidati : sette gli azzurri a rischio trasferta contro la Spal : I diffidati del Napoli Questa sera contro il Cagliari, il Napoli deve fare attenzione perché sono ben sette i giocatori diffidati che potrebbero mettere a rischio la trasferta contro la Spal. Gli azzurri diffidati sono Raul Albiol, Amadou Diawara, Nikola Maksimovic, Arek Milik, Allan, Kalidou Koulibaly ed Elseid Hysaj. Diawara, Maksimovic ed Allan sono, però, indisponibili, mentre Albiol, Milik, Koulibaly ed Hysaj in caso di cartellino ...

Sky – Insigne - infortunio alle spalle : Possibile rientro da titolare con il Cagliari - la situazione : Secondo l’edizione odierna di Sky Sport, Lorenzo Insigne ha smaltito i problemi muscolari, con il Cagliari dovrebbe tornare al centro dell’attacco. Lorenzo Insigne ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e sembra essersi messo alle spalle i malumori della piazza e i fischi nel match di ritorno con l’Arsenal. Ma, soprattutto, sembra essersi messo alle spalle i fastidi muscolari che l’hanno tenuto ai box ...

Serie A - Lazio tonfo Champions. Ok Torino - Spal e Cagliari : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo che ha visto il pareggio tra il Parma di D'Aversa e il Milan di Gattuso la 33esima giornata di Serie A è continuata alle ore 15 con ben sei match con e con tante sorprese. La Lazio di Simone Inzaghi perde per 2-1 in casa contro il Chievo Verona già retrocesso che coglie così la seconda vittoria in stagione. I gol della vittoria portano la firma di Vignato e Hetemaj, di Caicedo il gol inutile ai fini del ...

Bologna-Samp 0-0 - Cagliari-Frosinone 0-0 - Empoli-Spal 0-0 - Genoa-Torino 0-0 - Udinese-Sassuolo 0-0 Le Dirette : Bologna-SampDORIA. Va in scena al Dall'Ara la sfida tra Bologna e Sampdoria, match di capitale importanza sia per i padroni di casa per per gli ospiti. I felsinei, 0-0 sul campo della Fiorentina la ...

Video/ Cagliari Spal - 2-1 - : highlights - Pavoletti decide la partita - Serie A - : Video Cagliari Spal, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita, giocata alla Sardegna Arena nella 31giornata di Serie A.

Cagliari in zona sicurezza - la Spal nella palude : Cagliari praticamente salvo, Spal ancora no. La squadra di Maran infila il suo quarto due a uno in cinque partite alla Sardegna Arena e ferma la corsa di Petagna (oggi partito dalla panchina ma quasi letale nel finale) e compagni reduci da tre vittorie di fila. Per ora e' undicesimo. Decisivo il gol di testa nella ripresa del solito Pavoletti, l'undicesimo della sua stagione piu' bella culminata con esordio e rete in nazionale. Dalla parte dei ...

Serie A Spal - Semplici : «Sofferto la statura del Cagliari sul gol di Pavoletti» : Cagliari - Leonardo Semplici appare dispiaciuto ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta esterna della Spal sul campo del Cagliari : "La prestazione è stata positiva, sapevamo di affrontare una ...

Cagliari-Spal 2-1 - Pavoletti regala tre punti salvezza ai sardi : CAGLIARI - Dopo la Juventus, qualcuno aveva detto: ma a Cagliari hanno perso la testa? La risposta arriva pochi giorni dopo. Non c'è neppure bisogno di volare sulla luna per ritrovarla. Se cioè ...

Cagliari e Udinese inguaiano Spal-Empoli : ANSA, - ROMA, 7 APR - Vittorie pesanti, in chiave salvezza, per Cagliari e Udinese che tra le mura amiche hanno battuto rispettivamente Spal, 2-1, ed Empoli, 3-2,. Alla Sardegna Arena, padron di casa ...

Pavoletti decisivo - al Cagliari la sfida salvezza con la Spal : Tre punti d'oro, finisce 2 a 1 per il Cagliari la sfida salvezza della Sardegna Arena contro la Spal. Ancora una volta decisivo il gol del bomber Pavoletti, all'undicesimo centro stagionale, dopo che ...

Faragò-Pavoletti e il Cagliari viaggia verso la salvezza : 2-1 alla SPAL : Cronaca Pronti, via e c'è subito il vantaggio del Cagliari con il tap-in vincente di Faragò, che deposita in rete dopo la corta deviazione di Viviano sul tiro di Barella. È già forcing dei padroni di ...