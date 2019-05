Addio Grumpy Cat | insegna agli angeli come diventare un meme

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Some days are grumpier than others…”, inizia così la frase con cui i padroni della stella dei social networkCat hanno annunciato la morte, a sette anni, del celebre gatto imbronciato, protagonista didiventati negli anni un vero e proprio classico di internet. https://twitter.com/RealCat/status/1129310647458467840/photo/1Cat, conosciuta ancheTardar Sauce (sì, era una femmina), era nata il 4 aprile 2012. Il 22 settembre dello stesso anno, Bryan Bundesen, fratello della proprietaria Tabatha Bundesen, posta una foto su Reddit che ritrae la piccola micia. Lo scatto ottiene in sole 48 ore più di un milione di visualizzazioni su Igmur (un servizio di hosting di immagini) rendendo immediatamente virale la sua espressione scocciata e imbronciata,appunto. Da lì è stato un susseguirsi di eventi che hanno spinto Tabatha a lasciare il proprio lavoro ...

