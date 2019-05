Una petizione dei fan chiede di rifare tutta l' ultima stagione del Trono di Spade

Game of Thrones - c’è Una petizione per girare di nuovo l’ottava stagione : Non è un mistero che molti fan abbiano manifestato una certa insofferenza nei confronti della stagione finale di Game of Thrones attualmente in corso e che giungerà al suo epilogo il 19 maggio. Alle voci perplesse si sono aggiunte nel frattempo quelle di alcuni attori, come Conleth Hill (l’interprete di Varys), e perfino dello stesso George RR Martin. Il disagio sembra essere così forte che è stata organizzata anche una petizione ...

Problematiche badanti : in rete Una petizione sui diritti violati delle lavoratrici : Le Problematiche delle badanti finiscono in una petizione su Facebook. Una raccolta firme avviata sul famoso social ed il cui contenuto sarà recapitato al presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio Conte, al Ministro del Lavoro Di Maio e ai sindacati. Oggetto della petizione on line i soprusi e la negazione dei diritti sacrosanti negati ai lavoratori del settore domestico, quello che comprende colf, badanti, baby sitter, ...

Assolutamente penoso! La maestra commenta il compito ... Una petizione per licenziarla : Il papà rimasto scioccato quando ha visto il commento della maestra sul compito di matematica di suo figlio. Al punto da mettere in piedi una petizione per licenziare la donna. La storia la racconta il Daily Mail, arriva dalla Pennsylvania ed è quella di Chris Piland e di suo figlio Kamdyn che, tornato a casa dopo un qualunque giorno di scuola, ha mostrato al padre un compito nel quale avrebbe dovuto svolgere 60 sottrazioni in pochi minuti.

Rai Movie chiude - il web si mobilita con Una petizione : Al posto di Rai Movie e Rai Premium , stando a quanto riportato, dovrebbero fare la loro comparsa due canali: uno dedicato al sesso maschile e un altro dedicato al mondo femminile. Tralasciando per ...

Buco nero : in rete arriva Una petizione per intitolarlo a Chris Cornell : Forse in questi casi non c'è niente di più appropriato. La prima immagine del Buco nero è stata diffusa in rete e molti fan dei Soundgarden, la band che ha scritto non a caso Black Hole Sun, chiedono che esso venga intitolato al cantante della band Chris Cornell, venuto a mancare nel maggio del 2017. La petizione Sul web si chiede dunque di intitolare il Buco nero a Chris Cornell, autore del celebre brano Black Hole Sun. Non è passato troppo ...

Olanda - in Parlamento arriva Una petizione per rendere illegale la prostituzione : Quanto c’è di concreto nella notizia che la prostituzione, in Olanda, potrebbe presto diventare reato? Di concreto c’è poco. Sicuramente “Ik ben onbetaalbaar”, la campagna di comunicazione di cui la stampa di mezzo mondo sta parlando; ci sono 40mila firme raccolte dall’associazione Exxpose, un’organizzazione giovanile che si propone di fermare il mercato della prostituzione punendo i clienti e c’è una delle due formazioni cristiane ...

Senso unico alternato su Ponte Assi. La petizione approda in Consiglio comUnale : Otto mesi sembrano però troppo lunghi, considerando la natura dell'opera e soprattutto i disagi prodotti alla mobilità e all'economia della cittadinanza, tenendo conto oltretutto che negli ultimi tre ...

Ozzy Osbourne : arriva Una petizione per nominarlo Cavaliere dell'Impero Britannico : Tra le numerose petizioni che si possono firmare su Change.org ne arriva anche una su Ozzy Osbourne: si sta chiedendo a gran voce che la storica voce dei Black Sabbath possa ricevere il titolo di Cavaliere dell'Impero Britannico. A promuovere questa iniziativa è Helen Maidiotis, che ha indirizzato questa istanza al Department of Culture, Media and Sport. La petizione "Per 50 anni Ozzy Osbourne ha intrattenuto il mondo con la sua musica", si ...

“Gli animali non sono cose” : Brambilla lancia Una petizione online : “A molti sembrerà ovvio, ma per la politica e per il diritto non è così: gli animali sono esseri senzienti, non cose. Un’ottima occasione per ribadire il concetto e chiedere decisioni conseguenti è firmare online la petizione a sostegno della mia proposta di legge costituzionale (AC15) che riconosce gli animali come esseri senzienti”: lo ha detto oggi, a Milano, l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli ...