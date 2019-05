' Signori e Signori Carlo Delle Piane' 70 anni di carriera per dire

Silvia Toffanin - dopo Verissimo Signorini la incorona : "Al di là dell'infinita tristezza". Lettera clamorosa : Il caso Pamela Prati ha portato Alfonso Signorini a un gesto clamoroso, forse storico. Nell'ultimo numero del settimanale Chi, il direttore si schiera pubblicamente a fianco di Silvia Toffanin per l'intervista "a schiena dritta" alla showgirl nell'ultima puntata di Verissimo. Un faccia a faccia tesi

Alfonso Signorini su Silvia Toffanin : "Mi ha fatto davvero piacere vedere quanto sia cresciuta - è padrona del mezzo televisivo" : L'ultima ospitata di Pamela Prati nel salotto di Verissimo è servita a mettere in chiaro (qualora non ve ne foste accorti) la crescita professionale di Silvia Toffanin: sicura di sé e incalzante, ma pur sempre con eleganza. Anche il direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, ha voluto sottolineare la bravura della conduttrice sulle pagine del magazine. "Mi capita raramente, quando guardo la tv da casa, di immedesimarmi totalmente ...

Young Signorino - il live salta il locale non ha i permessi - : Novella Toloni Il trapper cesenate é stato costretto ad annullare una tappa del suo tour a causa della mancanza dei permessi del locale dove avrebbe dovuto esibirsi sabato scorso Una nuova grana ha investito Young Signorino, talento emergente della musica post trap. Il cantante è stato infatti costretto ad annullare una data del suo tour per problemi tecnici. Young Signorino avrebbe dovuto esibirsi live sul palco del Dejavù di ...

Maria De Filippi e Alfonso Signorini possibili nuovi direttori di Canale 5 (RUMORS) : In questi giorni sono finiti al centro dell'attenzione dei giornali due personaggi televisivi di spicco, come Maria De Filippi e Alfonso Signorini. Si tratta di una notizia inaspettata e resa nota dal settimanale 'Oggi', che parlerebbe della possibilità di avere due nuovi direttori di Mediaset, corrispondenti ai nomi della moglie di Maurizio Costanzo e del direttore del giornale 'Chi'. Non è mancata la replica di Signorini che ha smentito ...

Elisabetta Gregoraci - Signorini e la crisi con il fidanzato : 'Schifo a livelli infiniti' - sfogo violentissimo : Problemi di cuore per Elisabetta Gregoracci . Archiviato il matrimonio durato 11 anni con l'ex manager di Formula 1 Flavio Briatore da cui ha avuto anche un figlio, Nathan Falco, per la show girl ...

Elisabetta Gregoraci - Signorini e la crisi con il fidanzato : "Schifo a livelli infiniti" - sfogo violentissimo : Problemi di cuore per Elisabetta Gregoracci. Archiviato il matrimonio durato 11 anni con l'ex manager di Formula 1 Flavio Briatore da cui ha avuto anche un figlio, Nathan Falco, per la show girl calabrese c'è aria di crisi anche nel rapporto con l'attuale fidanzato. Si tratta di Francesco Belluzzi,

Barbara d'Urso punge Signorini e Parpiglia/ Fiordelmondo li cita - lei sbotta... : Barbara d'Urso cita Gabriele Parpiglia e Alfonso Signorini a Live non è la d'Urso. Alan Fiordelmondo la stuzzica e lei sbotta...

Elisabetta Gregoraci e il fidanzato - la bomba di Signorini : 'Da qualche giorno...' : Un momento burrascoso per Elisabetta Gregoraci . Lei e il fidanzato Francesco Bettuzzi non si seguono più su Instagram. Un vero dramma. E lui - si legge su Chi di Alfonso Signorini - ha pubblicato sul ...

Elisabetta Gregoraci e il fidanzato - la bomba di Signorini : "Da qualche giorno..." : Un momento burrascoso per Elisabetta Gregoraci. Lei e il fidanzato Francesco Bettuzzi non si seguono più su Instagram. Un vero dramma. E lui - si legge su Chi di Alfonso Signorini - ha pubblicato sul proprio profilo un messaggio inquietante che recita: “Buondì. Arriva un momento nella vita in cui p

Alfonso Signorini direttore di Canale 5? La verità e la reazione di Simona Ventura : Alfonso Signorini scelto da Mediaset come nuovo direttore di Canale 5? Il giornalista smentisce sui social Alfonso Signorini nuovo direttore di Canale 5? Questa la notizia che nelle ultime ore sta circolando senza sosta sul web. A riportarla per primo è stato Oggi sul suo sito e, a catena, molte sono state le testate giornalistiche […] L'articolo Alfonso Signorini direttore di Canale 5? La verità e la reazione di Simona Ventura proviene da ...

Maria De Filippi e Alfonso Signorini direttori di Canale 5 : Maria De Filippi direttrice di Canale 5 per i programmi serali e Alfonso Signorini direttore di Canale 5 per l'entertainment? L'indiscrezione su questa possibile diarchia alla guida della rete ...

Carla Signoris/ "Da Grande Amore alla storia con Maurizio Crozza..." - Tv talk - : Carla Signoris sarà ospite della puntata di Tv talk in onda oggi, dove si parlerà della sua carriera, arrivata fino alla conduzione di un programma Rai

'I Signori della Serie A' - Francesco Acerbi : 'La malattia mi ha reso più equilibrato' : Stasera alle 18.30 su Sky Sport Serie A e alle 22.30 su Sky Sport Football torna l'appuntamento con "I Signori della Serie A" , spin-off dei "Signori del Calcio", il programma dedicato ai talenti del nostro campionato. Protagonista di questa puntata, il ...

I Signori del fuoco - arriva su Alpha l'attesissima serie : arriva in prima tv su Alpha dal 6 maggio ogni pomeriggio alle 15.10 la serie I Signori del fuoco in cui il pubblico potrà seguire il lavoro degli esperti della società Flatloux-Ampleman alle prese con l’organizzazione di fantastici spettacoli pirotecnici in giro per il mondo, capaci di catalizzare