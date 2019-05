SEGA Mega Drive Mini | Capcom annuncia l’arrivo di nuovi titoli

gamerbrain

(Di giovedì 16 maggio 2019) Sì, è proprio così!, uno dei principali sviluppatori e publisher di videogiochi a livello mondiale, porterà alcuni suoisulMan: The Wily Wars, in passato un’esclusiva diChannel nel Nord America, è una raccolta dei primi tre episodi diMan, e troverà una nuova casa sul! (Abbiamo detto solo 40 giochi, giusto? Tecnicamente, è ancora vero!) Il Blue Bomber tuttavia, non sarà solo. Anche STREET FIGHTER II’: SPECIAL CHAMPION EDITION, uno dei più grandi giochi di combattimento di tutti i tempi, sarà incluso! Inoltre, siamo felici dire che il controller a 6 tasti delsarà disponibile a fine Agosto a €19,99. Il controller sarà utilissimo, specialmente con giochi come STREET FIGHTER II’: ...

TechByteSite : Annunciati altri 10 titoli per il #SEGA Mega Drive Mini - AkibaGamers : SEGA annuncia un’altra serie di dieci titoli inclusi nel nuovo SEGA Mega Drive Mini, in arrivo il prossimo 19 sette… - eNas_shop : Console Videogames AT-Games Console Retrò SEGA Mega Drive Classic (81 Giochi) -