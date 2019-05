ilfogliettone

(Di giovedì 16 maggio 2019) E' statadalla corte d'Appello Figc ladidella disputa deioff di serie B, avanzata daldopo la retrocessione in C decisa dal tribunale federale. Lo apprende l'Ansa.

Mediagol : #Palermo, ADDIO PLAYOFF: RIGETTATA LA RICHIESTA DEL CLUB - ilfogliettone : Palermo in C, rigettata richiesta sospensiva play off - - discoradioIT : ??#SerieB Rigettata la richiesta di sospensiva del #Palermo -