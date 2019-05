LIVE Fognini-Tsitsipas | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | 0-3 nel 1° set al

LIVE Fognini-Tsitsipas - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : l’azzurro a caccia dei quarti di finale al Pietrangeli. Tra poco si comincia! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e Stefanos Tsitsipas. L’azzurro concluderà questa maratona tennista dei doppi turni con l’ultimo singolare del tabellone maschile in programma sul Pietrangeli contro il forte giocatore greco. Il ligure è arrivato a questo punto grazie al successo nel pomeriggio contro il moldavo Radu ...

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : Djokovic avanti di un set contro Kohlschreiber - Fognini sfida Tsitsipas! Federer e Nadal nei quarti!

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : agli ottavi Fognini - sfiderà Tsitsipas! Federer e Nadal nei quarti!

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : agli ottavi Fognini - sfiderà Tsitsipas! Federer pareggia il conto dei set con Coric!

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : agli ottavi Fognini - sfiderà Tsitsipas! In campo Roger Federer - sotto con Coric!

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : agli ottavi Fognini - sfiderà Tsitsipas! In campo Roger Federer

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 7-6 6-3 - l'azzurro vola agli ottavi di finale! Il ligure è atteso dal match in serata contro Tsitsipas

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 7-6 4-3 e break per l'azzurro al Pietrangeli

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 7-6 0-3 il punteggio al Pietrangeli

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 7-6 0-1 il punteggio al Pietrangeli

LIVE Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : In campo Fognini e Berrettini - fuori Sinner e Cecchinato

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d'Italia 2019 in DIRETTA : 7-6 - l'azzurro fa suo il primo set!