Fornals al Napoli? Il calciatore risponde | “Mi sono stancato di queste voci | non mi

(Di giovedì 16 maggio 2019)ha risposto in conferenza stampa alle assillantidi mercato che parlano di lui “settimane che si parla del mio futuro, questa situazione mi ha. Ora l’importante non è il futuro di, ma il bene del Villarreal. Midi, non mi interessano”. Il centrocampista del Villareal era stato accostato alquesta mattina dal Corriere dello Sport. Se ne parlò già quando Hamsik preparava le valigie per la Cina, sembrava fatta e invece la chiusura non ci fu. Ventitré anni, 50 partite stagionali con il Villareal, tre assenze soltanto tra Liga ed Europa League, 5 gol e 6 assist. Unincline al gol, che sa essere trequartista mezz’ala e esterno. Ma 26 milioni e 500mila eurouna cifra un po’ alta anche con un curriculum del genere, nonostante illo consideri un buon innesto per un organico che vanta già ...

