Cannes Cannes | la programmazione speciale di Sky Cinema con prime visioni in esclusiva

Cannes apre con gli zombie postmoderni di Jim Jarmusch : Nell’apatica cittadina di Centerville la catastrofe climatica si materializza con dei morti viventi. Ma un cast grandioso non riesce a dare forza al film di apertura del festival. Leggi

Alessandra Ambrosio sfila con un sexy rosso al Festival di Cannes : Veli e spacchi vertiginosi, la supermodella brasiliana Alessandra Ambrosio elettrizza con uno show sexy in rosso il red carpet del 15 maggio al Festival di Cannes. Per la Montee des Marches per il film Le Miserables di Ladj Ly la top protagonista sulla passerella di Victoria’s Secret ha indossato un abito tutto di veli trasparenti. Per l’apertura del Festival si era fatta notare con un abito bianco. Visualizza questo post su ...

Alessandra Ambrosio di fuoco al Festival di Cannes 2019 : Sul red carpet de I Miserables al Festival di Cannes 2019 c'è Alessandra Ambrosio ma il suo abito con scollatura ancillare incrociata e i movimenti che la modella sceglie per valorizzarlo ci portano piuttosto a Westeros e a Il trono di Spade. La serie cult si chiuderà questo weekend, ma nel frattempo ha lasciato i fan già sotto choc per il cambiamento repentino di quella che era la loro regina preferita. Daenerys, madre dei draghi fa liberatrice ...

Les Miserables a Cannes : Victor Hugo nella rabbia delle banlieue : Non sono i gilets jaunes ma è la rabbia endemica delle banlieue a infiammare la seconda giornata di Cannes. È il Festival che nel 1995 consacrò con il Premio alla Regia quel manifesto di rivolta che era “La Haine”. Ricordo come fosse ora quel mio primo, emotivo, incontro con Mathieu Kassovitz, quando nessuno dei media italiani se lo filava.“Les misérables”non è “La Haine”, ma ...

Tina Kunakey - debutto da mamma a Cannes : Tina Kunakey a Cannes 2019Tina Kunakey a Cannes 2019Tina Kunakey a Cannes 2019Tina Kunakey a Cannes 2019Tina Kunakey a Cannes 2019Il primo red carpet post parto è stato al Festival del Cinema di Cannes per Tina Kunakey, moglie di Vincent Cassel. La modella francese, 22 anni, da poco diventata mamma per la prima volta, ha sfilato mercoledi, alla presentazione de Les Miserables. In lungo blu navy, capelli ricci sciolti, i sorrisi di sempre, Tina ...

Al festival di Cannes quattro film targati TorinoFilmLab : Al festival di Cannes quattro film targati TorinofilmLab partecipano a La Semaine de la Critique, Un Certain Regard e La Quinzaine des Réalisateurs. · ABOU LEILA di Amin Sidi-Boumédiène • Semaine de la Critique – Concorso ABOU LEILA, film d’esordio del regista algerino Amin Sidi-Boumédiène, è uno dei 7 film selezionati nella Competizione Ufficiale della 58a Settimana della Critica (15-23 maggio 2019). Sviluppato dal regista insieme ...

Jarmusch a Cannes con i suoi zombie 4.0 : Mario Bava e Dario Argento tra le fonti di ispirazione. George Romero il padre nobile: «E' stato il mio riferimento principale, i suoi zombie sono postmoderni. "La notte dei...

A Cannes sarà presentata la nuova edizione del Premio Kinéo 2019 : Al 72° Festival di Cannes, il 22 maggio, nel corso di una giornata tutta italiana che comprende il “Tributo” a Lina Wertmüller e a Giancarlo Giannini per l’indimenticabile film “Pasqualino Settebellezze”, restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia/Cineteca Nazionale con Genoma Films e la presentazione del nuovo film da loro coprodotto, “Dittatura Last Minute – Addio Ceausescu”, sarà ...

I morti non muoiono - horror con poesia di Jarmush apre Cannes : Una Spoon River alla fine del mondo è il dono d'apertura che Jim Jarmush fa al 72 Festival di Cannes: "I morti non muoiono"

Festival di Cannes 2019 - I morti non muoiono di Jim Jarmusch : In una sonnolenta cittadina qualunque dell’America, chiamata Centerville (ma potrebbe chiamarsi Twin Peaks), c’è qualcosa di strano. La luna è enorme, le ore delle giornata hanno una scansione imprevedibile, gli orologi non funzionano bene e nemmeno le stazioni della radio, mentre gli animali hanno comportamenti bizzarri. “Qualcosa di strano sta per succedere”, dice il poliziotto Ronnie Peterson (Adam Driver) al suo partner più anziano, Cliff ...

Share - Ice on Fire e Bertolucci (Sky) presentati al Festival di Cannes : Ecco di seguito i film e i documentari che saranno presentati al prossimo Festival di Cannes e che sono attesi nel corso dell’anno in esclusiva per l’Italia su Sky Arte, Sky Atlantic e Sky Cinema. 19 maggio @Cannes h19.30 - Arriverà prossimamente in esclusiva su Sky Cinema, Share, il film HBO basato sul corto pluripremiato di Pippa Bianco, che ha vinto al Film Festival di Cannes nel 2015 e allo SXSW Film Festival nello stesso ...

Festival di Cannes 2019 - Trump i populisti e la disparità di genere : le “sentenze” della giuria : Trump, i populisti e la disparità di genere. Anche i giurati di Cannes, quattro donne (Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Elle Fanning, Maimouna N’Diaye) e quattro uomini (Yorgos Lanthimos, Robin Campillo, Pawel Pawlikoski, Elki Bilal), capitanati da Alejandro Gonzalez Iñarritu, hanno sentenziato prima di ritirarsi e riemergere tra una decina di giorni quando riappariranno con il nome del vincitore della Palma d’Oro 2019. Il tre volte premio ...

Festival di Cannes - lo scherzetto del vento a Eva Longoria - problemino al vestito : Su il sipario sul 72esimo Festival di Cannes che ha inaugurato ieri e sarà in programma fino al 25 maggio. Tra le protagoniste della croisette del Festival c'è sicuramente Eva Longoria. La bellissima attrice americana si trova sul red carpet per la prima del film I morti non muoiono. L’attrice 44enn

Il disastro zombie e l'apocalisse ambientale : il primo film a Cannes è horror : È partito ufficialmente il 72° Festival di Cannes che ha visto, in primis, sfilare gli elegantissimi giurati che hanno poi lasciato spazio ai protagonisti del primo film presentato alla kermesse cinematografica. Sul tappeto rosso si sono ritrovati, per la foto di rito sulla Croisette, gli attori che hanno preso parte al lavoro di Jim Jarmusch: nomi importanti come Selena Gomez, Tilda Swinton, Adam Driver e il meraviglioso Bill Murray, che hanno ...