Addio De Rossi | Francesco De Gregori | “cacciarlo in questo modo non fa onore a questa

De Rossi - gli audio segreti e il Tapiro d'Oro/ "Addio Roma? Sono rimasto...." : Daniele De Rossi ha ricevuto il Tapiro d'Oro di Striscia la notizia. Il centrocampista della Roma "Ci Sono rimasto un po' male"

Addio De Rossi - Tapiro d’Oro al centrocampista : “ci sono rimasto male” : Novità importanti nelle ultime ore in casa Roma, prima l’Addio del centrocampista De Rossi poi gli audio vocali dello stesso calciatore in cui parla di un presunto contratto a gettone con i gialloRossi. Questa sera durante la puntata di Striscia la Notizia Valerio Staffelli gli consegnerà il Tapiro per il mancato rinnovo del contratto e soprattutto per far luce sui motivi del divorzio. L’inviato stuzzica: “ma come è ...

VIDEO – Addio De Rossi - tutta la verità : spunta un audio su Whatsapp! : Daniele De Rossi, Addio alla Roma: messaggio audio su Whatsapp di Daniele De Rossi che spiega ad un amico di avere chiesto addirittura 100mila euro a partita al club pur di restare in giallorosso Daniele De Rossi centrocampista della Roma ieri ha annunciato ufficialmente l’Addio dai colori gialloRossi. Tutto a fine stagione e nella fase cruciale della trattativa ha inviato una nota audio su Whatsapp ad un suo contatto. Questo ...

Addio De Rossi - Albertini : “Daniele - segui il mio consiglio…” : A due giorni dall’annuncio dell’Addio di De Rossi alla Roma al termine della stagione, altri ex calciatori intervengono sull’argomento. Tra questi, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini, attualmente presidente del settore tecnico della FIGC. Ecco le parole dell’ex centrocampista a margine di un evento all’Università Cattolica di Milano “A Daniele De Rossi consiglio di ...

Addio De Rossi - Ranieri non le manda a dire : che frecciata al club giallorosso! : “Per una figura cosi’ importante come il capitano della Roma, vedendo l’amore sviscerato dei tifosi per la propria squadra, una considerazione piu’ attenta avrebbe consigliato un altro comportamento”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Roma Ranieri in relazione all’Addio ai gialloRossi del centrocampista De Rossi. “Io non so quali siano i progetti per il futuro di Pallotta, non ...

Roma - Addio di De Rossi alla squadra - contestazione ultrà a Trigoria : 'Azienda funebre' : Il giorno dopo lo 'strappo', la partita più impegnativa il numero 16 della Roma l'ha giocata non in campo ma all'esterno del centro sportivo di Trigoria. Malgrado la pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, un centinaio di ultras oggi, dalle 14 e 30, si sono radunati davanti al piazzale Dino Viola per protestare contro l'inattesa decisione della società di non rinnovare il contratto al capitano Daniele De Rossi dopo 18 anni con la maglia ...

Grancio : Addio De Rossi dimostra Pallotta e tifoseria scollegati tra loro : Roma – “Il pensionamento forzato di Daniele De Rossi richiama per alcuni aspetti quello precedente di Francesco Totti, tolto qualche anno dalla carta di identita’. Questo ennesimo episodio costituisce l’indicatore di una proprieta’ scollata dal cuore di questa citta’, attenta a non disperdere risorse economiche in giocatori che non hanno mercato, in ragione dell’eta’ e del loro amore dichiarato per ...

Addio De Rossi - Giuseppe Marra : “disperso il patrimonio della Roma” : “In questi ultimi anni abbiamo assistito alla incessante dispersione del patrimonio di mezzi, del capitale umano e degli atleti della Roma“. Sono le dichiarazioni del Cavaliere del Lavoro Giuseppe Marra intervistato sul momento della Roma e sull’Addio del centrocampista De Rossi. “La mia passione per i colori della Roma e 22 anni, intensi e indimenticabili, trascorsi nel consiglio di amministrazione della squadra, ...

Scoppia il malcontento dei romanisti : tifosi in rivolta per Addio De Rossi : Roma – Il giorno dopo la rabbia prende il posto del dolore (sportivo). I tifosi della Roma sono ancora scottati dalla vicenda Daniele De Rossi, l’attuale capitano della Roma a cui la stessa societa’ giallorossa ha annunciato di non voler rinnovare il contratto. De Rossi ha ormai 36 anni, che si sarebbe arrivati alla fine di un rapporto lo sapevano un po’ tutti. Quello che viene contestato alla societa’ e’ il ...

De Rossi Addio - lascia un’altra bandiera : chi sono gli ultimi “fedelissimi” del calcio? [NOMI] : Ieri non si è parlato d’altro, ma oggi sono ancora tanti ad affrontare l’argomento, tra cui diversi ex compagni che hanno lasciato messaggi ad un calciatore come Daniele De Rossi, una delle ultime bandiere rimaste in questo calcio. Il centrocampista lascerà la Roma a fine stagione, ma non per volere suo, come ben ribadito durante la conferenza stampa di ieri. Si aggiunge così un altro tassello alle bandiere, sempre meno a dir ...

De Rossi - dopo l’Addio ultrà della Roma contro Pallotta : “Società incompetente” : Uno striscione: “Figli di Roma, capitani e bandiere. Ecco il rispetto e l’amore che questa società non potrà mai avere”. Accanto, una croce e una bandiera americana rovesciata. È questa la protesta degli ultrà della Roma per la decisione del club di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi, capitano dei gialloRossi. Appena ieri, il giocatore aveva chiarito: “Io vorrei giocare, loro non vogliono”, annunciando di aver ...

Addio De Rossi - Andrea De Priamo : “momento triste ed inatteso” : Addio De Rossi – Nelle ultime ore il calcio italiano ha dovuto fare i conti con l’Addio alla Roma del centrocampista Daniele De Rossi. Andrea De Priamo, capogruppo FdI Roma Capitale commenta in una nota la decisione. “L’Addio di Daniele De Rossi, comunicato dall’As Roma nella giornata di ieri, – dice De Priamo – rappresenta un momento triste e del tutto inatteso per la storia sportiva della ...

Daniele De Rossi - Addio all'ultima bandiera : E' arrivata come un fulmine a ciel sereno, nella mattinata di ieri, la notizia che Daniele De Rossi non sarà confermato per la pRossima stagione come giocatore della Roma. Gli è stato offerto un posto da dirigente, ma 'capitan futuro' non ha intenzione di smettere e, con la solita classe, ha fatto capire a tutti di aver compreso già da tempo l'idea della società di mandarlo via. Dopo Francesco Totti, un altro simbolo della Roma viene mandato ...

Addio De Rossi alla Roma - Max Biaggi si schiera : “un fulmine a ciel sereno - sto dalla sua parte” : L’ex pilota di MotoGp ha parlato dell’Addio di Daniele De Rossi alla Roma, schierandosi dalla parte del giocatore “Mi dispiace molto che Daniele lasci, è stato un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo, è il nostro capitan futuro. Credo che si senta ancora calciatore e non si sentisse pronto a fare un ruolo più istituzionale e io seguo il suo pensiero, sono dalla parte dello sportivo“. Fabio Rossi/AS ...