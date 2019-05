Operazione contro clan a Ostia, arresti

In corso un'di polizia giudiziaria sul litorale romani,nelle zone di Acilia,,Dragona e Dragoncello, per scardinare 2 organizzazioni criminali con l'arresto dei loro capi,che da tempo si fronteggiavano a colpi d'arma da fuoco per l'egemonia territoriale. La Squadra Mobile di Roma ha eseguito 6 misure cautelari e diverse perquisizioni nei confronti di due noti gruppi rivali, l'uno collegato alla criminalità romana,l'altro a quella di matrice campana,attivi nelllo dello spaccio di droga tra Acilia,e Dragona.(Di martedì 14 maggio 2019)