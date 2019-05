È morto Gianluigi Gabetti | storico braccio destro di Gianni Agnelli

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Pina Francone Si è spento nella notte a Milano locollaboratore dell'avvocato: aveva 94 anni Ènella notte a Milano, per molti anni strettissimo collaboratore di. Louomo Fiat, nonchédell’avvocato (che aveva conosciuto nel 1971 a New York), aveva 94 anni ed era ricoverato all'ospedale San Raffaele: ad annunciare la dipartita la sua famiglia. I funerali, informano fonti vicine alla famiglia, si svolgeranno in forma privata. È prevista una messa di trigesimo pubblica alla Chiesa della Consolata di Torino in una data ancora da stabilire. Fuil manager che più di ogni altro traghettò la Fiat durante gli anni difficili in seguito alla morte diprima e di Umberto poi. Nato nel 1924 e laureatosi con lode in Giurisprudenza all'Università di Torino,iniziò la sua lunga e ...

