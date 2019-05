A sorpresa Darren Criss canta Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper in un bar suonando il

optimaitalia

(Di martedì 14 maggio 2019) Ritrovarsi in un locale notturno di New York mentre appare Adele in compagnia di Jennifer Lawrence o in cui Bruce Springsteen improvvisa uno show in un bar deve essere una di quelle esperienze per cui ci si sente fortunati, almeno per una sera. E deve essere successo lo stesso a chi, magari fan delle sue serie tv, si è ritrovato ad assistere ad una performance inattesa di.È quello che è accaduto domenica scorsa al Tramp Stamp Granny's di Hollywood, quando il premio Emmy è apparso aper un'esibizione live: l'attore di Glee e L'assassinio di Gianni Versace - American Crime Story - serie, quest'ultima, che gli è valso l'Oscar della tv e il Golden Globe per il suo ruolo dell'assassino Andrew Cunanan - ha intrattenuto i presenti con una cover speciale.si è esibito tra lo stupore della follando edie Bredley, ...

OptiMagazine : A sorpresa #DarrenCriss canta #Shallow di #LadyGaga e #BradleyCooper in un bar suonando il piano (video)… -