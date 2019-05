Will Smith si è sentito irresistibile nei panni del Genio in Aladdin!

Guai a chi lo tocca! Jada Pinkett Smith gelosa del marito Will Smith : In una puntata del suo show televisivo, l'attrice ha raccontato della gelosia che prova per suo marito Will Smith che in 22 anni di matrimonio non è mai scemata, mettendo a dura prova il suo autocontrollo quando vede colleghe e giovani donne flirtare con Will anche in sua presenza.--Durante una puntata di "Red Table Talk", programma che conduce insieme alla figlia Willow, 20 anni, ha raccontato di star cercando di “tenere a bada questo ...

Jada Pinkett - la moglie di Will Smith rivela : “Avevo 5 orgasmi al giorno - ero dipendente dal sesso” : “Mia nonna mi ha insegnato l’autoerotismo perché voleva farmi capire che quel piacere era per me. Non voleva che cadessi nelle mani di un uomo e, se mi dava piacere, pensare che fosse lui a darmelo. Me l’ha insegnato a nove anni!”. A rivelarlo è Jada Pinkett Smith, la moglie dell’attore americano Will Smith, che ha deciso di raccontare alcuni dettagli molto intimi del suo passato nell’ultimo episodio del suo Facebook Watch ...

Gemini Man - Will Smith giovane e vecchio nel thriller di Ang Lee : Will Smith protagonista del nuovo film del visionario regista Ang Lee, "Gemini Man", un thriller d'azione, prossimamente al cinema, di cui sono state diffuse le prime immagini, in cui interpreta Henry Brogan, un assassino d'élite che viene preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa. "Questa storia non è quella che solitamente si racconta sul grande schermo - ha detto il regista - ...

Will Smith affronta se stesso nel nuovo trailer di Gemini Man : Dopo tanto attendere è finalmente arrivato il trailer di Gemini Man, ultimo film di Ang Lee che segna il ritorno sul grande schermo di Will Smith. Tecnologie digitali, effetti speciali unici che ci permetteranno di vedere ben due Will Smith faccia a faccia e una trama che promette di far riflettere: ecco di cosa parla Gemini Man, di cui il trailer ci offre già un assaggio: https://youtu.be/MJQ2EHGOHrI Gemini Man porta sul grande schermo ...

L'attore Will Smith ha finanziato una società eSports investendo 46 milioni di dollari : Il famosissimo attore Will Smith ha deciso di finanziare Gen G, una società specializzata in eSports.I contributi, riporta PCGamer, provengono dall'organizzazione Dreamers dello stesso Smith, che ha lanciato in collaborazione con la stella del calcio giapponese Keisuke Honda. A loro si uniscono Dennis Wong, Michael Zeisser e David Rogier. Sia Smith che Honda supporteranno l'attuale consigliere di Gen.G, Chris Bosh, durante gli "sforzi creativi e ...

Aladdin : nel nuovo spot il Genio di Will Smith e Jafar in azione! : ... il viaggio sul tappeto volante del finto principe Aladdin e della sua principessa accompagnati dalle note di una delle canzoni più romantiche dell'universo Disney, Il mondo è mio. C'è anche il tempo,...