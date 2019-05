Renée Zellweger da brividi nei panni di Judy Garland

In Judy - una perfetta Renée Zellweger nei panni della Garland : E' stato presentato il trailer ufficiale di "Judy", il film su Judy Garland di cui è protagonista Renée Zellweger e le cui immagini dal set avevano già messo in evidenza una incredibile somiglianza con la celebre artista statunitense, due volte candidata all'Oscar per le sue interpretazioni in "È nata una stella" di George Cukor e "Vincitori e vinti" di Stanley Kramer. Il film, diretto da Rupert Goold, racconta i suoi ultimi concerti, tra ...

What/If : Renée Zellweger nella serie tv thriller di Netflix : Un gioco pericoloso quello di What/If , serie tv psicologica di Netflix che si svela con il primo trailer . 'E se ti facessi un'offerta così straordinaria che non puoi rifiutare, potresti avere tutti ...

Renée Zellweger - svolta sexy (e dark) a 50 anni : Nonostante un lungo curriculum in cui non mancano ruoli drammatici e film diversi, compresi musical, e tanti riconoscimenti, tra cui un Oscar e tre Golden Globe, per tutti Renée Zellweger rimarrà la simpatica bionda pasticciona Bridget Jones, nonostante la saga si sia ormai conclusa nel 2016. La svolta di Renée Almeno, lo è stata fino ad oggi: l’attrice ha compiuto 50 anni (il 25 aprile) e con questo compleanno ...

What/If Renee Zellweger protagonista dell’antologia Netflix dal creatore di Revenge : What/If teaser trailer e data del thriller antologico dal creatore di Revenge con Renne Zellweger Scegliere, una delle principali facoltà umane. E se questa scelta si rivelasse in realtà moralmente inaccettabile? Arriva il 24 maggio su Netflix la prima stagione di What/If antologia thriller neo-noir contemporaneo di Mike Kelley già dietro alla thriller soap Revenge. protagonista della prima stagione è una conturbante Renee Zellweger nei panni di ...