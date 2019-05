Opel Grandland X - La Suv diventa unibrida plug-in da 300 CV

quattroruote

(Di lunedì 13 maggio 2019) Lelettrificazione dalla gammaparte dallaX Hybrid4. La più grande delle Suv di Rüsselsheim porta al debutto il nuovo powertrain ibrido-in del gruppo PSA, proponendo prestazioni elevate grazie ai 300 CV di potenza massima e consumi contenuti. Con quattro modalità di guida, elettrica, ibrida, trazione integrale e Sport, la sport utility può essere configurata per adeguarsi alle varie situazioni di guida, potendo sfruttare le batterie per viaggiare in modalità a zero emissioni od ottenere le massime performance possibili.Quattro cilindri e due motori elettrici. Oltre a lievi aggiornamenti estetici, tra i quali spicca la possibilità di avere un cofano motore nero abbinato con i montanti e il tetto, laX Hybrid4 si contraddistingue per la presenza di tre propulsori. Oltre al quattro cilindri 1.6 turbo da 200 CV (omologato Euro 6d-Temp), la Suv dispone anche di ...