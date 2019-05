Lotteria degli scontrini | premi | regolamento e quando parte in Italia

termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2019)inDal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore un nuovo strumento di lotta all’evasione fiscale: un gioco abasato sugli. Sì, avete capito bene, e forse ne avete già sentito parlare in questi ultimi giorni. Si parla della: potrannocipare tutti i cittadini che, ad acquisto effettuato, richiederanno, oltre allo scontrino, di inserire il codice fiscale nella ricevuta. Attese estrazioni mensili, con vincite fino a 10 mila euro, e annue, con vincite fino a 1 milione di euro.: un “gioco” contro l’evasione fiscale In un Paese dove sono in molti a tentare la fortuna ogni giorno, incentivando un mercato, quello dei giochi a, con numeri piuttosto importanti, si cerca di andare verso le passionini per mettere un freno all’evasione fiscale. ...

